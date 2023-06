Starfield sarà «come avere 5 o 6 giochi in uno solo», per Todd Howard

Bethesda non ha mai voluto nascondere quanto Starfield rappresenti un progetto particolarmente ambizioso: si tratta infatti della prima vera nuova IP realizzata dallo studio, oltre ad essere la vera e propria esclusiva di punta in casa Xbox per il 2023.

Il nuovo gioco di ruolo sarà uno dei motivi principali per convincere i fan ad iscriversi a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), dato che — come tutte le altre esclusive prodotte da Xbox Game Studios — sarà incluso nel servizio direttamente al day-one.

L'ultimo Starfield Direct — sulle nostre pagine trovate il recap dedicato — ci ha mostrato una vasta quantità di approfondimenti dal punto di vista del gameplay, sorprendendo i fan per la voglia di riuscire a implementare così tante feature in un unico prodotto.

Feature che, secondo quanto svelato da Todd Howard in un'intervista a IGN.com (via Gamereactor UK) sono da considerare simili all'aver implementato tanti giochi diversi tutti insieme:

«Potreste dire che, in un certo senso, Starfield è come avere 5 o 6 giochi in uno solo, giusto? È il gioco con le navicelle spaziali, è il gioco che si gioca terra, il gioco con i dialoghi, il gioco con gli avamposti, il gioco con il crafting... Fa tutte queste cose. È sempre difficile per noi riuscire a realizzare una fluidità dove tutti questi aspetti non sembrino giochi diversi. Devono intrecciarsi tra loro in modo che crei qualcosa di più grande di una semplice somma tra parti diverse».

Todd Howard e il suo team hanno dunque cercato di garantire la maggiore libertà possibile agli utenti, offrendo un gameplay profondo — al punto da paragonarlo a tanti giochi diversi — e che sia in grado di accontentare tutti.

Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se Starfield riuscirà a mantenere le promesse: nel frattempo, per i fan su Xbox è arrivata una piccola doccia fredda, con la conferma che non riuscirà a girare oltre 30fps fissi.

Xbox è comunque rimasta soddisfatta dalla qualità complessiva del titolo, al punto da arrivare a garantire che sarà «il gioco Bethesda con meno bug» al lancio.