Starfield avrà bug? In caso non è un problema, per qualcuno

Il mese scorso, il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha dichiarato che anche se Starfield, il gioco di ruolo di esplorazione spaziale di Bethesda, fosse uscito proprio in quel momento, avrebbe avuto «il minor numero di bug con cui qualsiasi gioco di Bethesda sia mai stato distribuito».

Dato che manca più di un mese al lancio del gioco che troverete anche su console Series S (in vendita su Amazon), gli sviluppatori hanno ancora tempo per risolvere eventuali problemi.

Ora, come riportato anche da GamingBible, alcuni fan hanno dichiarato di aspettarsi che il gioco sarà comunque pieno di bug, ma che la cosa non sembra impensierirli più di tanto.

In molti hanno infatti difeso il gioco in anticipo, affermando che qualche bug qua e là è solo piccolo prezzo da pagare per avere tra le mani un mondo immenso e coinvolgente.

Su Reddit, l'utente schulera sostiene senza mezzi termini che i giochi Bethesda sono buggati per un motivo.

«Continuo a vedere post in cui si afferma che Starfield sarà pieno di bug al lancio o che il motore di Bethesda è orribile e obsoleto», ha scritto.

«Credo che molti giocatori non si rendano conto che il motivo per cui giochi come Skyrim e Fallout sono così belli è che ti fanno sentire davvero in quei mondi e un modo importante per farlo è dare al giocatore la libertà di giocare come vuole».

E ancora: «Penso che in passato i giochi di Bethesda siano stati buggati perché fanno ciò che altri giochi non riescono a fare, creano un mondo totalmente immersivo che mi concede la libertà di approcciarlo come voglio. Altri giochi che limitano questa libertà hanno un tempo molto più facile per eliminare bug e glitch.»

Al netto di ciò, ci auguriamo che il gioco esca al day-one il più "pulito" possibile. Del resto, parliamo di un gioco che di suo conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire, che poco non è.

Restando in tema, un altro fan ha caricato uno screen di Starfield che mostra un primo piano di una pistola, ma con un errore di ortografia.

Ma non solo: Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe preoccupando diversi utenti.