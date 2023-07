Starfield, un fan ha scovato un piccolo "errore"

Starfield è uno dei big più attesi tra quelli in arrivo entro la fine del 2023 su console Xbox Series X|S e PC.

In maniera ancora maggiore rispetto ai vari The Elder Scrolls e Fallout (che trovate su Amazon) i fan sono pronti a lanciarsi in un'epopea sci-fi davvero promettente.

Del resto, parliamo di un gioco che di suo conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire per i giocatori, che poco non è.

Ora, però, come riportato anche da Destructoid, sembra che un fan particolarmente attento si sia accordo di un errore ortografico.

Utilizzando tutti gli screenshot, i teaser e qualsiasi altra informazione disponibile, i giocatori sono riusciti a mettere insieme una mappa dettagliata di questo titolo ancora inedito, che include un compendio di ben 1000 pagine.

E se di base i fan sono molto attenti per quanto riguarda i dettagli, ora uno di questi ha scoperto che c'è un piccolo errore di ortografia (lo trovate poco sopra).

In un post su Reddit, l'utente Ambitious_Back4748 ha caricato uno screenshot di Starfield che mostra un primo piano di una pistola.

Quando l'immagine viene ingrandita, è possibile vedere la scritta "State of the at Weapon Frame". Presumibilmente, dovrebbe essere "Start of the art".

Immaginiamo che nel gioco completo questo piccolo errore verrà sicuramente corretto. Ma, se così non fosse, pensiamo che non si tratti di chissà quale scandalo.

Restando in tema, avete letto anche che un fan di Starfield davvero estremo ha commentato lo stesso teaser trailer ogni singolo giorno, negli ultimi due anni?

Infine, ricordiamo che sempre Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe preoccupando diversi utenti.