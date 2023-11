Starfield continua a crollare: Bethesda risponde alle recensioni negative

Ormai gli sviluppatori hanno imparato ad accettare che non sempre i propri videogiochi riescono a trovare il pieno gradimento del pubblico: un esempio lampante dell'ultimo periodo è sicuramente Starfield, arrivato con grandi attese sul mercato ma che non è purtroppo riuscire a soddisfare tutti i gusti.

Se per chi l'ha provato su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) il danno potrebbe magari essere "minore", il discorso cambia notevolmente per gli utenti che hanno scelto di dare fiducia a Bethesda, almeno per quanti sono rimasti scottati dall'esperienza.

È dunque inevitabile che gli utenti Steam decidano di dare le proprie recensioni, positive o negative che siano, il che è una delle feature migliori dello store per chi è alla ricerca di nuovi giochi da acquistare.

Sfortunatamente per Bethesda, il gradimento nei confronti di Starfield sembra essere estremamente basso, al punto da aver fatto risollevare perfino Skyrim, di cui avrebbe dovuto rappresentare un'evoluzione naturale.

Forse è proprio per cercare di risollevare una situazione in costante crisi che Bethesda ha deciso di fare una scelta decisamente discutibile: rispondere alle recensioni negative, provando a giustificare e spiegare le proprie scelte più criticate.

Come segnalato da TheGamer, sono stati segnalati diversi casi in cui il team di Todd Howard ha deciso di provare a instaurare un dialogo con la community, anche se le giustificazioni sono decisamente opinabili.

Ad esempio, tra i commenti degli sviluppatori alle recensioni negative su Steam troviamo reazioni come «i pianeti sono vuoti per design, ma non sono noiosi», oltre a commenti su come le schermate di caricamento non impediscano di perdersi nei loro mondi o di provare a impersonare personaggi diversi per non rendere il tutto ripetitivo.

Per quanto sia difficile non simpatizzare con gli sviluppatori che vogliono difendere il loro operato, non possiamo che sottolineare quanto sia decisamente discutibile provare a difendere quelli che vengono considerati difetti da parte degli utenti.

Potrebbe essere più comprensibile, invece, qualora Bethesda avesse scelto di dibattere eventuali recensioni piene di inesattezze, ma non pare essere questo il caso.

Comunque la pensiate, è innegabile che critica e pubblico si aspettassero di più dal gioco di ruolo sci-fi, come dimostrato anche dalle nomination ai TGA 2023: Starfield è stato nominato solo in una categoria, ed è pure difficile che riesca a vincere.