Star Wars, un altro gioco sarebbe in lavorazione presso un «grande sviluppatore»

Il 4 maggio è ormai passato, sebbene poche ore fa sia emersa una notizia che manderà sicuramente in estasi i fan di Star Wars.

Dopo l'uscita del nuovo capitolo della serie, ossia Star Wars Jedi: Survivor (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), l'hype verso il franchise si è riacceso.

Del resto, di recente è stato possibile mettere le mani su Star Wars Episode I Racer, altro titolo dedicato alla saga creata da George Lucas.

Ora, dopo che Steam ha riservato sconti enormi su una gran serie di giochi dedicati al franchise, sembra proprio che un altro titolo sia in lavorazione.

Come riportato anche da PSU, il giornalista Andy Robinson ha lasciato intendere che un nuovo gioco di strategia in tempo reale di Star Wars è in produzione presso un «grande sviluppatore», e non si tratta dello stesso titolo che era stato precedentemente confermato come in sviluppo presso Bit Reactor.

I imagine you won't have to wait much longer for a Star Wars RTS from a big-name developer... — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 4, 2023

Rispondendo a un tweet postato da Josh West riguardo a un sequel di Empire at War, Robinson ha commentato:

«Immagino che non dovrete aspettare ancora a lungo per un RTS di Star Wars da un grande sviluppatore. Quello a cui pensavo non è stato annunciato».

Al momento non sappiamo altro di questo RTS, sebbene speriamo di avere presto una conferma ufficiale del progetto.

Il titolo più recente della serie, Star Wars Jedi: Survivor, è ora disponibile per PS5, PC e Xbox Series X/S. Nella nostra recensione lo abbiamo lodato, spiegandovi che si tratta di un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise.

Ma non solo: PlayStation Store festeggia lo Star Wars Day con tante offerte a tempo limitato sulla saga di Guerre Stellari: ecco tutti i giochi in sconto: dategli un'occhiata, siete ancora in tempo.