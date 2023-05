Sconti Steam su Star Wars, e la Forza scorre potente

Il 4 maggio è arrivato, una data importante nel calendario di tutti i fan di Star Wars.

Dopo l'uscita del nuovo capitolo della saga, ossia Jedi: Survivor (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo), l'hype dei fan si è sicuramente riacceso.

Vero anche che di recente è stato possibile mettere le mani su Star Wars Episode I Racer, classico titolo dedicato alla saga creata da George Lucas.

Ora, come riportato anche da WindowsCentral, per festeggiare la ricorrenza del 4 maggio, Steam ha riservato sconti enormi su una gran serie di giochi dedicati al franchise.

Più nel dettaglio, parliamo di sconti fino all'85% su singoli titoli e bundle di gioco. Che ci crediate o no, ci sono oltre 200 giochi in vendita e altrettanti in offerta (cliccate qui), quindi se volete unirvi ai Ribelli o all'Impero, è meglio che prepariate il portafoglio.

Poco sotto, abbiamo elencato per voi i giochi di Star Wars scontati maggiormente meritevoli di attenzione:

STAR WARS: Squadrons | euro 5.99 (-85%)

STAR WARS: Battlefront II: Celebration Edition | euro 9.99 (-75%)

STAR WARS: Knights of the Old Republic | euro 2.86 (-65%)

STAR WARS Empire at War - Gold Pack | euro 5.87 (-65%)

STAR WARS Republic Commando™ |euro 2.86 (-65%)

STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy | euro 2.86 (-65%)

LEGO Star Wars - The Complete Saga | euro 4.19 (-75%)

STAR WARS: The X-Wing Series Collection | euro 8.56 (-74%)

STAR WARS: The Force Unleashed Ultimate Sith Edition | euro 5.87 (-75%)

Nella nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor lo abbiamo premiato, spiegandovi che si tratta di un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise.

Ma non solo: il team di sviluppo ha rilasciato di recente una patch per il gioco davvero importante e che risolve un buon numero di problemi riscontrati dai giocatori (qui la notizia con le varie informazioni).