Xbox Games With Gold, gioco gratis disponibile da oggi (è Star Wars)

Microsoft ha reso disponibile da oggi, 1 maggio, il primo gioco gratis Xbox di maggio su Games With Gold.

L’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold (acquistabile su Amazon) permetterà di riscattare gratuitamente vari titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Curiosamente, l’annuncio dei titoli di questo mese è arrivato mentre Xbox ci ha offerto su Game Pass gli ultimi giochi gratis di aprile.

La casa di Redmond ha così diffuso i nomi dei nuovi omaggi che saranno disponibili nel mese da poco iniziato.

A partire dalla giornata odierna (e fino al 31 maggio) sarà infatti possibile mettere le mani gratuitamente su Star Wars Episode I Racer, classico titolo dedicato alla saga creata da George Lucas.

Per chi non lo sapesse, Star Wars Episode 1 Racer è uscito originariamente diversi anni fa per PC e Nintendo 64 e si tratta di un racing game basato su Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma.

Per poterlo riscattare, vi basterà andare come di consueto nell’area dei membri Gold nella vostra console per scaricare il tutto. Ricordiamo che i titoli vengono visualizzati il giorno 1 e 16 di ogni mese.

In alternativa, potete passare a Games with Gold su Xbox.com per inserire in coda i giochi da scaricare nella console e il gioco è fatto.

Non dimenticate neppure che i titoli in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e una volta riscattati potranno essere riscattati e giocati per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un abbonamento attivo.

Ovviamente vi terremo sempre informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i nuovi omaggi di maggio: nell'attesa abbiamo già riepilogato per voi tutti i titoli già confermati per il mese di maggio su Xbox Game Pass.

Ma non solo: sempre per quanto riguarda i giochi gratis non dimenticatevi di quelli offerti da Epic Games Store, che vi offre titoli gratuiti ogni settimana, dal 2018.