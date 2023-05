PlayStation Store, le nuove offerte del weekend fino all'85% celebrano lo Star Wars Day

Anche PlayStation Store ha deciso di unirsi ufficialmente ai festeggiamenti per lo Star Wars Day, la giornata ufficiale dedicata all'amatissima saga di Guerre Stellari.

Da questo momento è dunque possibile acquistare in sconto molti degli adattamenti videoludici più amati della saga, con sconti che possono arrivare fino all'85%.

Tra i titoli più importanti in offerta non possiamo non segnalarvi LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, una vera e propria lettera d'amore per i fan della saga: oggi potrete acquistarlo con uno sconto del 60%, valido sia per l'edizione standard (se preferite l'edizione fisica, la trovate su Amazon) che per la versione Deluxe.

Inoltre, se vorrete espandere ulteriormente la vostra esperienza, potrete approfittare di uno sconto del 60% anche sulla speciale raccolta di personaggi aggiuntivi.

Naturalmente questo è solo uno dei tanti giochi in offerta: tra gli sconti più convenienti e interessanti segnaliamo anche Star Wars Battlefront II Celebration Edition al 75% in meno e Star Wars Squadrons, disponibile addirittura con un generosissimo 85% di sconto.

Di seguito vi riporteremo tutti i giochi di Star Wars in offerta su PlayStation Store per il fine settimana: potete consultare tutti i dettagli e procedere con l'eventuale acquisto dirigendovi al seguente indirizzo.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60% Pinball FX - Star Wars Pinball Collection 1 a 16,07€ (anziché 23,99€) - Sconto del 33%

a 16,07€ (anziché 23,99€) - Sconto del 33% Pinball FX - Star Wars Pinball Collection 2 a 16,07€ (anziché 23,99€) - Sconto del 33%

a 16,07€ (anziché 23,99€) - Sconto del 33% Star Wars Battlefront Edizione Definitiva a 6,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 65%

a 6,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 65% Star Wars Battlefront II: Celebration Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Star Wars Bounty Hunter a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50%

a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50% Star Wars Episode I Racer a 7,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 50%

a 7,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 50% Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy a 11,99€ (anziché 23,99€) - Sconto del 50%

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50%

a 11,99€ (anziché 23,99€) - Sconto del 50% a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50% Star Wars Jedi Starfighter a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50%

a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50% Star Wars Racer Revenge a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50%

a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50% Star Wars Republic Commando a 7,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 50%

a 7,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 50% Star Wars: Squadrons a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85%

a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85% Super Star Wars a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50%

a 4,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 50% Vader Immortal: A Star Wars VR Series a 13,49€ (anziché 26,99€) - Sconto del 50%

Tutte le nuove offerte del fine settimana di PlayStation Store termineranno ufficialmente il 9 maggio alle ore 00.59: il nostro consiglio è dunque di affrettarvi e non lasciarvi scappare queste occasioni, soprattutto se siete appassionati di Star Wars.

Vi ricordiamo che questi non sono gli unici sconti attualmente disponibili su PS Store: il negozio digitale per PS5 e PS4 sta infatti celebrando la Settimana d'Oro con numerose offerte sulle migliori produzioni giapponesi.

Inoltre, sono ufficialmente partiti dalla scorsa settimana gli Sconti di Maggio su produzioni imperdibili: abbiamo anche segnalato per voi i migliori giochi da acquistare a meno di 10 euro, così da non farvi scappare nessuna occasione.