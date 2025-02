Star Wars riporta la trilogia prequel in versione fisica

Per tutti i fan di Star Wars e degli amanti delle edizioni fisiche da collezione, c'è una buona notizia: Star Wars Episode I: Jedi Power Battles sta per tornare in una splendida edizione Premium, celebrando il 25imo anniversario del gioco.

Questo titolo, originariamente uscito nel 2000 per PlayStation, SEGA Dreamcast e Nintendo Game Boy Advance (e avvistabile magari anche su Amazon), non è stato forse il gioco più acclamato della sua epoca, con un punteggio medio di 56 su Metacritic, ma ha comunque conquistato un posto speciale nei cuori di alcuni fan, tanto da diventare un cult.

Nonostante le critiche miste, infatti, Jedi Power Battles ha comunque offerto un’esperienza unica, con il suo gameplay action-avventura che permetteva ai giocatori di vestire i panni dei cavalieri Jedi per combattere contro i Sith di Episodio I.

Il gioco, ispirato infatti all'universo della cosiddetta trilogia prequel di Star Wars, ha visto la luce in un periodo in cui i film avevano appena rinfrescato l’interesse per la saga, contribuendo alla popolarità di molti altri titoli, tra cui Star Wars: Episode I – Racer e le avventure LEGO.

Come riportato anche da GamingBible, il remaster del gioco arriva ora con una Premium Edition pensata per i collezionisti.

Con un prezzo di 79.99 dollari, questa edizione include una copia fisica del gioco, un poster 12x16, una figura metallica di Obi-Wan, una spilla pieghevole del droide, una moneta Droideka e un certificato di autenticità numerato, tutto confezionato in una scatola da collezione elegante.

Purtroppo, c’è un piccolo "gancio" per i fan internazionali: questa edizione è esclusiva del rivenditore online Limited Run Games, con la possibilità di effettuare l'importazione (ma attenzione alle spese aggiuntive per la spedizione internazionale e le tasse doganali).

Le prenotazioni sono già aperte e termineranno il 23 marzo 2025, con le spedizioni previste per settembre (luglio per l'edizione fisica standard).

Restando in tema di classici redivivi, i collezionisti saranno felici di sapere che da poco c'è stato anche l'annuncio della versione fisica di The Thing: Remastered per PlayStation 5 e Switch.

Senza contare che Aspyr ha da poco anticipato l'annuncio di un'edizione fisica di Tomb Raider IV-VI Remastered: tutti i dettagli verranno svelati «presto» dallo studio.