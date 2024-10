Star Wars torna in un remaster di un cult di 25 anni fa

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre che su PC, Switch e Xbox, il 23 gennaio 2025, offrendo un'esperienza di gioco rinnovata a 25 anni dal lancio originale.

Il classico action game a scorrimento laterale ambientato nell'universo di Star Wars (serie che trovate su Amazon) tornerà con grafica migliorata e nuove funzionalità.

Il ritorno di Jedi Power Battles rappresenta un'occasione per i fan di lunga data di rivivere le battaglie con la spada laser nei panni di iconici personaggi Jedi, ma anche per i nuovi giocatori di scoprire un piccolo cult, che ai tempi fu però abbastanza distrutto dalla critica per via di alcuni difetti abbastanza evidenti.

Il gioco permette di impersonare eroi come Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn e Mace Windu, combattendo attraverso livelli ispirati a Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

Tra le novità di questa riedizione spiccano l'opzione per utilizzare i colori canonici delle spade laser, tutti i personaggi e livelli sbloccati fin dall'inizio, 13 nuovi personaggi giocabili, miglioramenti al gameplay e alla grafica, modalità cooperativa locale per 2 giocatori e codici sbloccabili e progressione dei personaggi.

La nuova versione punta a bilanciare nostalgia e modernità, mantenendo il gameplay arcade originale ma migliorando aspetti come i salti e l'interfaccia utente.

Vengono inoltre riproposte modalità aggiuntive come Versus e Allenamento, originariamente presenti solo in versioni successive del gioco.

Gli sviluppatori hanno dichiarato: «Abbiamo riportato questo classico grazie al nostro profondo amore per Star Wars e speriamo che troviate gioia in ogni colpo di spada laser e ogni battaglia vinta».

Oltre alla campagna principale da 10 livelli, giocabile anche in cooperativa locale, Jedi Power Battles offrirà minigiochi bonus e la possibilità di sbloccare progressivamente nuove combo e potenziamenti per i personaggi.

I giocatori potranno anche utilizzare classici codici trucco, come la Modalità Big Head, e persino impersonare il boss Loader Droid.

