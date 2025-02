Un horror dell'era PS2 torna anche in versione fisica

Nightdive Studios ha confermato l'uscita della versione fisica di The Thing: Remastered per PlayStation 5 e Nintendo Switch, prevista per il 25 giugno.

La versione standard costerà 34.99 euro, mentre l'edizione Deluxe, che includerà una serie di contenuti esclusivi come una scatola speciale, una custodia SteelBook, un poster con l'artwork del gioco, una replica della carta d'identità del Capitano Blake e un set di patch ricamate.

Questa, sarà invece disponibile al prezzo di 54.99 euro, come riportato anche da Gematsu.

The Thing: Remastered è già disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam e GOG.

Questo remaster fedele del gioco survival horror del 2002 è stato migliorato grazie al motore KEX di Nightdive Studios, con un upgrade grafico che supporta risoluzioni fino a 4K e 120 FPS, insieme a modelli, texture e animazioni rivisitati.

Il gioco è ispirato al celebre film horror di John Carpenter del 1982 (che trovate su Amazon) e riporta i giocatori all'interno della base di ricerca U.S. Outpost 31, dove dovranno affrontare una serie di mostri alieni mutaforma.

Nei panni del Capitano J.F. Blake, i giocatori dovranno guidare una squadra di soldati, cercando di sopravvivere alla paura e alla paranoia mentre investigano sugli eventi raccapriccianti che hanno decimato il personale della stazione.

Questa versione fisica di The Thing: Remastered è una vera gioia per i fan degli horror, offrendo non solo una riedizione moderna del gioco ma anche contenuti extra che valorizzano l'esperienza.

La possibilità di rivivere il terrore della stazione di ricerca in alta definizione è sicuramente un'ottima notizia per chi ha apprezzato il titolo originale e per chi ama le collezioni fisiche.

Speriamo che questa riedizione retail porti una nuova generazione di giocatori a scoprire uno dei classici più inquietanti della generazione a 128-bit.

Del resto, di recente è successo anche a un altro cult del passato come Soul Reaver 1 e 2, in arrivo anche in versione fisica.