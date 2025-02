Tomb Raider IV-VI Remastered, l'edizione fisica verrà svelata «presto»

Pare che anche Tomb Raider IV-VI Remastered riceverà un'edizione fisica a tema per i collezionisti, proprio come accaduto per la prima trilogia di Lara Croft

Sebbene non sia ancora stata tecnicamente annunciata, Aspyr ne ha appena anticipato l'arrivo con un piccolo indizio.

In un'intervista rilasciata a Nintendo Everything, il brand manager Matthew Ray ha infatti risposto a una domanda legata al lancio di una potenziale edizione fisica lasciando ben poco spazio all'immaginazione:

«Aspyr certamente sa che i collezionabili fisici sono una grande parte del gaming classico e nostalgico. Presto condivideremo altri dettagli...».

Proprio come accaduto per la prima trilogia (che potete recuperare su Amazon), sembra dunque che l'edizione fisica di Tomb Raider IV-VI Remastered arriverà dopo il lancio della versione digitale.

Ricordiamo che la nuova raccolta rimasterizzata di Lara Croft sarà disponibile dal 14 febbraio, ma se preferirete conservarlo sui vostri scaffali bisognerà necessariamente attendere un annuncio ufficiale più definito della versione fisica.

In ogni caso, l'intervista pare effettivamente aver confermato che l'operazione aveva già prodotto ottimi risultati con la prima trilogia e verrà ripetuta con questa nuova raccolta: come sempre vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Il nostro Marcello Paolillo aveva premiato Tomb Raider I-III Remastered con un meritatissimo 8.5/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che è «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft»: speriamo insomma che anche IV-VI Remastered riesca a mantenere lo stesso feeling e miglioramenti adeguati per le sue avventure più recenti.

Bisogna infatti sottolineare che i capitoli successivi sono decisamente più complicati da rimasterizzare, in particolar modo The Angel of Darkness. Fortunatamente, Aspyr sembra avere le idee chiare su cosa dovrà essere migliorato.

Ma ci sarà ampio spazio anche per i giocatori più creativi, grazie a un nuovo strumento che permetterà di realizzare riprese spettacolari.