Star Wars potrebbe tornare con un nuovo Total War

I videogiochi di Star Wars sono indubbiamente una fonte di grande curiosità, e Total War Star Wars potrebbe essere un approccio vincente e soddisfacente per la saga.

Come riporta Rock Paper Shotgun, sembra proprio che Creative Assembly voglia provare a mettere in scena una nuova guerra videoludica partendo dalla saga di fantascienza più famosa di sempre, secondo alcune indiscrezioni.

Partendo da fonti vicine a SEGA e Creative Assembly, ci sarebbero tre videogiochi inediti di Total War in lavorazione, e uno di questi sarebbe legato proprio al franchise di Star Wars.

Ovviamente è tutto meno che una conferma ma, considerato il successo degli ultimi Total War, non è impensabile che SEGA abbia voluto supportare il team di sviluppo dandogli la possibilità di avere a che fare con licenze molto importanti.

D'altronde, Creative Assembly ha già sperimentato molto con altri universi come quelli di Warhammer, con un Total War Warhammer che è stato un grande successo (lo trovate su Amazon) e dalla cui esperienza il team potrebbe tirare fuori davvero un bel videogioco di Star Wars.

E Star Wars in generale si presterebbe molto bene ad uno strategico in tempo reale, che si voglia giocare "a terra" oppure, ovviamente, creare un secondo piano di combattimento nello spazio aperto.

Aspettiamo a questo punto qualche conferma che possa fare la gioia degli amanti degli strategici e, ovviamente, della saga di Star Wars. I quali non avranno comunque pochi videogiochi dedicati da provare, nei prossimi mesi.

Per i nostalgici ci sarà un videogioco di Star Wars dell'era PS2 che verrà regalato durante il mese di giugno, mentre su Switch sta per arrivare addirittura un gioco in esclusiva dedicato al franchise.

Parlando di giochi più imponenti, Star Wars Jedi Survivor è stato incluso di recente all'interno di Xbox Game Pass, mentre Star Wars Outlaws sembra essere una grande avventura da canaglie in arrivo quest'anno.