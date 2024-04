Star Wars Jedi Survivor gratis su Game Pass, è ufficiale

Game Pass si arricchisce ancora di più grazie ad Electronic Arts e, dopo alcune indiscrezioni e fugaci apparizioni, ora è arrivata la conferma ufficiale dello sbarco di Star Wars Jedi Survivor sul servizio in abbonamento di Xbox.

Qualche ora fa, infatti, il titolo di Star Wars era apparso come gratuito su alcune piattaforme e mercati, ma non c'era stata ancora la comunicazione ufficiale da parte di qualcuna delle parti in causa.

Advertisement

Comuniczione che è arrivata poco fa da Xbox Wire, che ha una data di uscita per Star Wars Jedi Survivor su Game Pass.

Il titolo di Respawn Entertainment, creato in collaborazione con Lucasfilm Games, arriverà nella Play List di Electronic Arts il 25 aprile 2024 per tutti i membri di EA Play.

I membri di PC Game Pass e Ultimate Game Pass (a cui dovete abbonarvi a questo punto, tramite Amazon) possono iniziare le loro avventure questa settimana come parte del loro abbonamento per vivere il prossimo capitolo della saga di Cal Kestis.

La descrizione di Survivor recita:

«La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor™, un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games. Questo titolo per giocatore singolo e dalla forte componente narrativa riparte cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order™ e segue gli scontri sempre più disperati di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell'oscurità.»

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass PC ricevono EA Play con il loro abbonamento Game Pass.

I membri godono di grandi vantaggi per i giocatori, tra cui sfide e premi in-game, contenuti speciali riservati ai membri, prove di nuovi giochi selezionati come EA Sports FC 24 e accesso a una raccolta delle serie più amate e dei titoli più importanti di EA, inclusi quelli aggiunti di recente EA Sports PGA Tour e EA Sports NHL 24. Inoltre, tutti i membri ricevono uno sconto del 10% sugli acquisti di contenuti digitali di Electronic Arts.

E ovviamente tanti altri giochi gratis, come quelli usciti ad aprile che sono davvero ottimi: ecco i migliori.