Il nuovo Star Wars gratis in esclusiva Switch ha una data di uscita

Ricordate Star Wars: Hunters? Se la risposta è "no", non preoccupatevi, perché è passato molto tempo dal suo annuncio anche se ora ha finalmente una data di uscita per Nintendo Switch (in esclusiva console) e piattaforme iOS e Android.

Annunciato nel febbraio del 2021, Star Wars: Hunters è sviluppato da NaturalMotion Games, uno studio di sviluppo britannico di proprietà di Zynga. Il titolo free-to-play a squadre doveva essere originariamente pubblicato per Switch, iOS e Android nel 2021, ed era stato rinviato al 2022, per poi subire un altro rinvio lo scorso anno.

Ora, come riporta Game Informer, Star Wars: Hunters ha una data di uscita per chiunque lo stesse aspettando, che dovrà fissare sui propri calendari la data del 4 giugno.

Zynga ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco multiplayer competitivo, Star Wars: Hunters, rivelando la data di uscita insieme a un nuovo sguardo ad alcuni dei personaggi.

Eccolo qui:

Zynga spiega che ogni personaggio vanta una serie unica di abilità che lo aiutano nell'Arena, che è l'attrazione principale del nuovo pianeta di Vespaara.

«Star Wars: Hunters offre una serie di modalità di gioco in cui i giocatori possono mettere alla prova il proprio coraggio, come Squad Brawl, in cui le squadre avversarie si batteranno per accumulare il maggior numero di eliminazioni, e Trophy Chase, dove le squadre concorrenti si contenderanno il controllo dell'elusivo droide TR-F33», speiga lo sviluppatore.

Star Wars: Hunters sarà disponibile in tutto il mondo su dispositivi Switch, iOS e Android. Sarà gratuito, come detto, e su Switch non richiederà un abbonamento a Nintendo Switch Online per scaricarlo e giocarci.

Parlando di Star Wars, di recente l'ottimo Jedi Survivor è arrivato anche su Game Pass dopo una lunga attesa. Ma non su iPhone, dove invece Assassin's Creed Mirage è pronto a sbarcare per altro con una data molto vicina a quella di Star Wars: Hunters.

