Un classico Star Wars PS2 gratis su PS Plus a giugno

Il classico gioco per PS2 Star Wars: The Clone Wars sembra destinato a essere rilasciato per PS5 e PS4 tramite il catalogo PlayStation Plus Classics nel corso del prossimo mese di giugno.

Come ormai saprete, nuovi titoli appositamente selezionati per gli utenti iscritti ai rispettivi piani del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) includono anche grandi classici del passato.

Advertisement

Del resto, Star Wars era già tornato su PS Plus grazie a un piccolo cult appartenente all'era PS1.

Ora, una nuova pagina del PlayStation Store per Star Wars: The Clone Wars è stata recentemente individuata da PS Deals (via VGC), un sito web che tiene traccia degli aggiornamenti sul backend del marketplace.

La data di uscita del gioco è fissata all'11 giugno prossimo, mentre la descrizione del PSN recita:

Vivi l'esperienza di Star Wars: The Clone Wars, originariamente pubblicato sulla console PlayStation 2, migliorato con up-rendering, rewind, salvataggio rapido e filtri video personalizzati. Ti ritroverai nel vivo della battaglia nel più indimenticabile conflitto della galassia. Guidate l'esercito della Repubblica nelle più grandi battaglie dell'epica Guerra dei Cloni nei panni di Anakin Skywalker, Mace Windu e Obi-Wan Kenobi. La vostra direttiva: impedire ai Separatisti di riassemblare un'antica arma Sith di annientamento di massa! Riprendete il gioco da dove finisce Episodio II. Giocate le più grandi battaglie dell'epica Guerra dei Cloni. Sedici missioni per giocatore singolo su sei vasti mondi dell'universo di Star Wars. Pilota cinque mezzi unici (cannoniera della Repubblica, speeder bike, carro armato da combattimento, camminatore d'assalto e persino un maru) contro oltre 30 diverse unità da combattimento. Questo titolo è stato convertito dalla versione PlayStation 2 alle console PlayStation 4 e PlayStation 5 e offre nuove funzionalità. Di conseguenza, in alcuni casi il gioco potrebbe essere diverso dalla versione per PlayStation 2 o alcune caratteristiche potrebbero non funzionare correttamente.

I giochi di questo mese di PS Plus, che saranno disponibili dal 21 maggio, includono Red Dead Redemption 2, Deceive Inc. e Crime Boss: Rockay City.

Nel mentre, sono iniziate le nuove promozioni di PlayStation Store: scopriamo insieme quali sono i migliori giochi disponibili in offerta.