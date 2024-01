Star Wars Outlaws, Disney conferma il periodo di uscita

Star Wars Outlaws è stato uno degli annunci più amati dell'ultimo periodo da parte di Ubisoft ma, a parte un primo trailer che ci ha mostrato le capacità della produzione di Ubisoft Massive, non ci sono state novità reali sulla data di uscita.

Annunciato lo scorso anno, Star Wars Outlaws promette di essere un'esperienza in linea con le atmosfere della serie cinematografica, essendo ambientato tra Episodio V ed Episodio VI, visto che prenderà il via tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Da allora Ubisoft ha solamente detto che il titolo sarebbe arrivato "nel 2024", ma altre informazioni più recenti avevano dato l'impressione che Star Wars Outlaws potesse arrivare anche più in là nel tempo. In uno degli ultimi report fiscali, il publisher francofono aveva lasciato intendere che il titolo potesse arrivare anche a marzo 2025 al massimo.

Ma ora c'è una conferma importante almeno sul periodo di uscita di Star Wars Outlaws, proveniente direttamente dalla Disney. Precisamente il blog dei parchi Disney, in cui è apparso un nuovo post che anticipa le novità del 2024.

Nel blog, tra le novità, si legge:

Esplora un gioco di Star Wars a mondo aperto E per i fan di Star Wars: Star Wars Outlaws, il gioco open-world di Star Wars uscirà alla fine di quest'anno. Il gioco ti consente di esplorare pianeti distinti in tutta la galassia, sia iconici che nuovi. Puoi rischiare tutto nei panni di Kay Vess, una canaglia emergente in cerca di libertà e di mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo compagno Nix. Se sei disposto a correre il rischio, la galassia è piena di opportunità.

Come sapete, Star Wars è un marchio Disney e tutte le attività del colosso dell'intrattenimento sono a dir poco coordinate. Quindi l'informazione che arriva da Disney Parks è decisamente affidabile visto che, con tutta probabilità, Star Wars Outlaws entrerà a far parte in qualche modo delle attrazioni dei parchi di divertimento una volta che uscirà sul mercato videoludico.

La conferma definitiva arriverà ovviamente da Ubisoft che, intanto, ha già annunciato ai giocatori che imparerà dagli errori dei suoi vecchi titoli, tra cui Assassin's Creed Valhalla.

Star Wars Outlaws promette di essere un'esperienza davvero in linea con le atmosfere più "ribelli" della saga, con un feeling da Rogue One (potete recuperare il film su Amazon), visto che i giocatori dovranno interpretare i panni di una scavezzacollo vera e propria.