Star Wars Outlaws potrebbe essere appena stato rinviato

Gli ultimi report finanziari di Ubisoft ci hanno svelato alcune novità interessanti sui prossimi giochi in uscita, ma per i fan di Star Wars potrebbero non essere necessariamente positive.

Il nuovo ambizioso Star Wars Outlaws, realizzato dagli autori di The Division 2 e che stanno lavorando anche all'imminente adattamento di Avatar (che potete prenotare su Amazon), potrebbe infatti farsi attendere ancora per qualche mese, a giudicare dalle ultime dichiarazioni arrivate dal publisher.

Ubisoft ha infatti confermato l'ennesimo leggero rinvio di Skull and Bones, che questa volta dovrebbe avere una data ufficiale, ma ha anche sottolineato di aver rinviato un «grande gioco» previsto per l'attuale fine dell'anno fiscale.

Come riportato da VGC, non è stato fatto il nome preciso di questo titolo, ma fan e addetti ai lavori sospettano che si tratti proprio di Star Wars Outlaws: diverse indiscrezioni anticipavano che la data d'uscita prevista era entro marzo 2024, corrispondente proprio alla fine dell'anno fiscale.

Evidentemente, la finestra di lancio è stata però ritenuta troppo ottimista rispetto ai tempi necessari di sviluppo, ma Ubisoft è convinta di poter ottenere ottimi guadagni anche senza il lancio di questo «grande gioco», motivo per il quale è stato deciso di lanciarlo solo nell'anno fiscale 2024-25, che ricordiamo terminerebbe a marzo 2025.

Dal canto suo, l'unica informazione ufficiale arrivata sull'effettiva uscita di Star Wars Outlaws è una finestra temporale fissata al solo 2024, che potrebbe essere rispettata anche in seguito a questo presunto rinvio interno.

Ovviamente, in assenza di una comunicazione più precisa di Ubisoft, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Star Wars Outlaws è un open world ricco, ma che rispetterà il vostro tempo in proporzione alla storia narrata: non farà, insomma, lo stesso "errore" di Assassin's Creed Valhalla e di altri videogiochi a mondo aperto.