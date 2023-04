Star Wars Jedi Survivor è stato assalito dal review bombing: ecco che sta succedendo

Pare proprio che il debutto di Star Wars Jedi Survivor non sia stato un evento da ricordare per tutti gli utenti che hanno scelto di acquistare il gioco: l'ultima avventura di Cal Kestis è ufficialmente disponibile da oggi, ma molti fan hanno segnalato problemi decisamente non di poco conto.

Se per le versioni su console next-gen (che trovate su Amazon) erano stati semplicemente segnalati alcuni problemi di ottimizzazione, pare che su PC la situazione sia decisamente molto più complicata, rivelandosi praticamente ingiocabile per numerosi fan.

Nella nostra recensione PS5 avevamo già segnalato i diversi limiti tecnici che ostacolano la grandezza del titolo: evidentemente, questi problemi si sono rivelati molto più gravi del previsto per le edizioni PC, a giudicare dal review bombing attualmente in corso su Steam.

Nel momento in cui stiamo infatti scrivendo questo articolo, Star Wars Jedi Survivor presenta soltanto il 21% di recensioni positive sullo store di casa Valve, con una valutazione complessiva "Perlopiù negativa".

Le numerose review pubblicate da chi ha già avuto modo di provare il titolo, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, segnalano infatti prestazioni decisamente non all'altezza delle aspettative: nonostante il gioco sia effettivamente molto divertente, diversi utenti hanno notato come il titolo metta eccessivamente sotto pressione le CPU, portando a numerosi scatti e cali di frame rate.

C'è addirittura chi sottolinea di non essere riuscito ad andare oltre la schermata di caricamento, pur evidenziando scherzosamente che almeno quella «è abbastanza ok»: particolarmente clamoroso il fatto che, stando ad alcune segnalazioni, nemmeno una RTX 3080 riuscirebbe a far girare degnamente Star Wars Jedi Survivor in alcuni casi.

Insomma, sembra proprio che Respawn ed Electronic Arts dovranno lavorare duramente per ottimizzare al meglio l'esperienza su PC: una vicenda che ricorda da vicino quanto accaduto con The Last of Us Part I e che potrebbe rappresentare un grosso campanello d'allarme per i prossimi porting.

Se siete comunque interessati a provarlo su PC, non possiamo che ricordarvi di tenere d'occhio gli impressionanti requisiti di sistema, incluso uno spazio libero necessario degno del Lato Oscuro.