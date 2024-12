Spuntano le immagini dei live service uccisi da PlayStation

PlayStation è decisamente in confusione in questo momento, e all'inizio dell'anno ricordete che c'è stata una moria di studi e dipendenti per via dei licenziamenti, dai quali emergono ora le prime immagini relative ai live service game cancellati.

Le riporta The Game Post, attraverso un leak che racconta proprio cosa è successo anche al presunto videogioco live service su Twisted Metal, finito all'interno del turbine di licenziamenti di cui sopra.

Firesprite, uno degli studi interni di Sony, torna quindi a far parlare di sé per il leak delle immagini di due progetti cancellati che rivelano altrettanti concept per un gioco post-apocalittico live service e un battle royale sci-fi.

Le immagini, condivise da un ex lead artist dello studio, mostrano concept art e rendering 3D dettagliati, e le trovate qui per intero a dozzine.

Il primo progetto era un gioco live service ambientato in un mondo post-apocalittico, sviluppato con Unreal Engine 5. Secondo quanto descritto nel post, il titolo puntava su una fedeltà visiva elevata, con armi e oggetti di scena dal design logorato per evocare un’atmosfera immersiva. Tuttavia, come accaduto con il presunto gioco di Twisted Metal su cui Firesprite stava lavorando, questo progetto è stato cancellato a causa dei recenti tagli nel settore gaming di Sony.

Il secondo progetto, invece, presentava un’estetica sci-fi vibrante e stilizzata, con un’impronta da battle royale free-to-play. Anche questo titolo ha avuto un destino travagliato: dopo 18 mesi di sviluppo, il progetto è stato trasferito a un altro team quando la proprietà intellettuale è stata venduta. Il cambiamento ha portato a diverse modifiche stilistiche, interrompendo il lavoro originario dello studio.

Tuttavia, nonostante anche il fallimento clamoroso di Concord, PlayStation si è detta più volte ancora pronta a spingere ancora una volta nella direzione dei live service, quindi vedremo cosa succederà.

Nel frattempo c'è chi si butta a capofitto nei live service per la prima volta, ovvero FromSoftware che vuole espandere Elden Ring (lo trovate su Amazon) con Nightreign, che per non è davvero un live service game, a quanto pare.