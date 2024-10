Nonostante Concord, PlayStation vuole ancora investire nei live service

Speravamo che PlayStation avrebbe imparato che non bisogna fare un live service game dopo Concord, ma sembra che la casa nipponica stia investendo ulteriormente su questa categoria di prodotti.

Il tutto arriva dopo il flop clamoroso di Concord, che per qualche motivo è ancora tenuto in vita con degli aggiornamenti che non hanno un obiettivo chiaro, almeno per ora.

Ma la lezione dello shooter non è stata imparata da PlayStation perché, come riporta PlayStation Lifestyle, l'azienda sta raddoppiando gli sforzi in questo settore.

Una parte di Bungie verrà infatti integrata in PlayStation Studios per fornire supporto allo sviluppo di tutti i giochi live service di Sony.

Gli autori di Destiny (lo trovate su Amazon) erano già smantellati in parte da PlayStation anche dopo i licenziamenti, e sembra che l'azienda nipponica continuerà a reinvestire i talenti di Bungie in altri progetti.

La notizia arriva da Bridget O'Neill, recentemente nominata Senior Director of Creative di PlayStation Studios.

La stessa O'Neill continuerà a lavorare su titoli di Bungie come Destiny e Marathon, quest'ultimo scomparso da molto tempo ormai, assumendo anche un ruolo chiave per PlayStation.

«Bungie si unisce a PlayStation Studios per costruire la base di un team creativo che possa supportare tutti i giochi live service di PlayStation», spiega O'Neill, approfondendo la situazione:

«Questa opportunità di condividere la nostra esperienza su titoli di Bungie con altri studi che stanno sviluppando giochi live service è incredibilmente entusiasmante. Il live service è difficile e comporta una serie di sfide uniche, quindi con PlayStation e Bungie che lavorano insieme potremo dare un grande impulso allo sviluppo di nuovi giochi in questo mercato super competitivo.»

Vedremo cosa succederà anche se, dopo Concord, non sappiamo quante altre batoste dovrà prendere PlayStation per capire che quella dei live service non è necessariamente la strada migliore da intraprendere.

Nel frattempo il franchise di Destiny viene portato avanti da altri, visto che è stato annunciato lo spin-off mobile da pochissimo.