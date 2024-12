Elden Ring Nightreign è un live service? FromSoftware fa chiarezza

Era difficile immaginare che FromSoftware potesse tornare a stretto giro con Elden Ring Nigthreign, e soprattutto che fosse un titolo multiplayer con elementi roguelike.

L'annuncio è stato una vera sorpresa, soprattutto dopo che Shadow of the Erdtree (lo trovate su Amazon) è stato lanciato solo lo scorso anno.

Il fatto che Nightreign sia uno spin-off standalone incentrato sul multiplayer, ambientato nell’universo di Elden Ring, ha sorpreso la community degli adepti di FromSoftware.

Ci sono molti elementi in comune con tante produzioni multiplayer che hanno caratteristiche da live service game, tanto che si è ipotizzato che Bandai Namco abbia voluto inseguire il successo del soulslike e creare un prodotto del genere.

Ad allontanare queste voci ci ha pensato il game director Junya Ishizaki di FromSoftware ha risposto proprio a queste preoccupazioni (tramite Dualshockers):

«Con Nightreign volevamo creare un gioco completo fin dal primo giorno. Tutto sarà sbloccabile e incluso nell'acquisto iniziale. Non sarà quello che definiremmo un gioco live service.»

Il team di sviluppo prevede di lanciare aggiornamenti post-lancio per il bilanciamento, ma non ha ancora confermato l’eventuale aggiunta di nuovi contenuti come personaggi, boss o mappe.

Ishizaki ha spiegato che il focus è sul completamento del gioco per la sua uscita, aggiungendo però che lo studio valuterà eventuali espansioni in un secondo momento. Questo spiegherebbe l'inserimento di avversari che arrivano addirittura da Dark Souls, che ancora non hanno una spiegazione completa per altro.

Diversamente da giochi simili, quindi, Nightreign sarà un gioco completo, seppur laterale rispetto all'offerta del franchise di Elden Ring. Lo spin-off multiplayer arriverà nel 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC, e ci sarà occasione di provarlo a breve con una sessione di playtest già annunciata.

