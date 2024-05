Spunta una data di uscita per Silksong, ma non ha senso

Hollow Knight Silksong è uno di quei videogiochi diventati ormai un tormentone e, stavolta, spunta anche una data di uscita completamente insensata.

Se speravate che oggi sarebbe stata l'occasione, finalmente, di poter sapere quando attendere definitivamente l'atteso Silksong vi dobbiamo deludere, ancora una volta.

Neanche l'ultimo evento Xbox dedicato agli indie è stato l'occasione per togliere finalmente il velo da questo atteso progetto. Curiosamente, è proprio Xbox protagonista dell'ennesima beffa legata a Silksong.

Come riporta The Gamer, infatti, sullo store della piattaforma gaming di Microsoft è stata pubblicata per nessuno motivo una data di uscita per Silksong. Tuttavia è chiaramente un errore.

Come mai? Beh, giudicate voi stessi da quanto è emerso controllando la pagina dello store in queste ore.

Nella pagina di Xbox Store viene dichiarato che Hollow Knight Silksong il 12/30/9998.

Un futuro a dir poco lontano, tra il post-apocalittico di Fallout e il distopico di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), in cui se non altro i fan di Silksong avranno finalmente una gioia.

Ovviamente questa data è un errore, ma non è chiaro il motivo per cui sia stata piazzata all'interno dello store di Xbox.

E pensare che proprio la prima apparizione della pagina di Xbox Store aveva riacceso qualche speranza, facendo pensare che Silksong sarebbe stato effettivamente un po' più vicino alla sua uscita.

In ogni caso sono passati ben 5 anni dall'annuncio di Silksong e non c'è traccia alcuna del titolo di Team Cherry. Era il 14 febbraio 2019 quando Team Cherry mostrò per la prima volta il gioco, e da quella volta è ancora uno dei videogiochi più attesi.

In compenso c'è un videogioco che vi darà la possibilità di placare l'hype almeno per un po'. Un videogioco decisamente ispirato ad Hollow Knight, che arriverà tra poco ed è prodotto dai creatori di Palworld.