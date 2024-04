Dove seguire l'evento Xbox in cui non verrà annunciato Silksong

Manca ancora un po' all'estate dei videogiochi, ma Xbox comincia a scaldare l'ambiente con un nuovo evento dedicato ai videogiochi indie in particolare (ma non solo), ovvero ID@Xbox Digital Showcase 2024.

Annunciato solo pochi giorni fa, l'evento è dedicato alle produzioni indipendenti supportate da Xbox, sia dal punto di vista dello sviluppo che del marketing, e molti di questi titoli arrivano solitamente in esclusiva anche temporale all'interno dell'ecosistema.

Advertisement

L'anno scorso abbiamo potuto vedere titoli come Karateka, Axiom Verge 2 e Sea of Stars, quest'ultimo rivelatosi un successo clamoroso per altro, e Xbox ha annunciato con entusiasmo il ritorno di IGN x ID@Xbox Digital Showcase.

ID@Xbox Digital Showcase 2024: dove seguire l'evento

IGN x ID@Xbox Digital Showcase 2024 sarà online il 29 aprile 2024 a partire dalle ore 19:00 italiane.

Potrete seguire in diretta l'evento dai canali Twitch e YouTube di IGN US, ma ovviamente non mancheremo di riportare le notizie più importanti sulle nostre pagine.

Per comodità, qui sotto vi mettiamo direttamente il player di YouTube così vi potrete godere gli annunci al volo:

Possiamo aspettarci una serie di indie molto attesi da giocare su PC e Xbox (ovviamente), con "trailer epici", nuovi gameplay e annunci inediti, con i primi nomi di giochi che potremmo vedere tra cui novità per Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records Bloom & Rage e molti altri.

Sarà finalmente il momento di vedere Hollow Knight: Silksong? Meglio non illudersi, anche se di recente ci sono state delle novità.

Su Xbox Store è spuntata a sorpresa la pagina ufficiale di Hollow Knight: Silksong, con tanto di valutazioni PEGI e ESRB. Che ID@Xbox Digital Showcase 2024 sia la volta buona, finalmente?

Chissà quanti dei giochi annunciati durante l'ID@Xbox Digital Showcase arriveranno su Game Pass. Sicuramente non pochi, quindi vi conviene iniziare a pensare di dotarvi di un abbonamento (trovate le card su Amazon).