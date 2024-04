Hollow Knight Silksong esce dall'ombra: si riaccendono le speranze per l'uscita

Dopo un lunghissimo silenzio, si stanno finalmente riaccendendo in queste ore le speranze per il lancio di Hollow Knight Silksong, che dopo 5 anni dal suo annuncio ha finalmente iniziato a dare i suoi primi "segni di vita".

Il secondo capitolo dell'amatissimo metroidvania di Team Cherry (trovate l'edizione fisica su Amazon) è sicuramente uno dei giochi più attesi dai fan del genere, in particolar modo per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento Xbox Game Pass: Silksong sarà infatti disponibile gratis fin dal day-one nel catalogo.

Ed è proprio dal mondo Xbox che arriva una novità leggermente confortante per il futuro del gioco: come segnalato da Pure Xbox, Hollow Knight Silksong ha finalmente aperto una pagina ufficiale per lo store delle console di casa Microsoft.

Questa pagina, che trovate al seguente indirizzo, è stata aperta l'1 aprile (sappiamo cosa state pensando e no, almeno questa volta non è un pesce d'aprile, ndr) e include non solo la possibilità di aggiungere il gioco alla Wishlist, ma anche una classificazione ufficiale PEGI 7 per "Violenza moderata".

A confermare che non si tratta di un errore — o di uno scherzo di pessimo gusto — è stato Nick Zuclich, Senior Content Planning Manager di Xbox:

Vale la pena comunque di sottolineare che Hollow Knight Silksong aveva già una pagina ufficiale su Steam, GOG, PlayStation Store e Nintendo eShop, ma questa è a tutti gli effetti la prima volta che spunta anche su Xbox Store: un'apparizione forse ancora più importante in vista del lancio, dato che sarà reso disponibile gratis al day-one su Game Pass.

Nella pagina troviamo anche una breve descrizione ufficiale in lingua italiana, che vi lasciamo qui di seguito:

«Raggiungi la cima di un vasto regno spettrale in Hollow Knight: Silksong! Il sequel della pluripremiata avventura d'azione, Hollow Knight. Esplora, combatti e sopravvivi nei panni di Hornet, la principessa protettrice di Nidosacro, in una terra governata dalla seta e dalla musica».

Purtroppo non abbiamo ancora a disposizione una data d'uscita ufficiale, ma questa piccola novità — oltre alla comparsa di una valutazione ufficiale PEGI — può indubbiamente riaccendere le speranze per un'uscita che ormai sembra sempre più vicina.

Ricordiamo che inizialmente il lancio era previsto per la prima metà del 2023, ma il team di sviluppo aveva scelto di rinviarlo a tempo indeterminato. Speriamo ci sia dunque ancora spazio per un'uscita nel 2024: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.