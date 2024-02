Dopo 5 anni dal suo annuncio, Silksong è ancora disperso

Hollow Knight Silksong è probabilmente uno dei videogiochi indipendenti più attesi di sempre, e lo sarà ancora per un po' visto che sono passati 5 anni da quando è stato mostrato per la prima e non ci sono novità da allora.

Dopo lo splendido Hollow Knight che rivitalizzò il genere dei metroidvania (lo trovate anche su Switch tramite Amazon), il seguito fu accolto con grande entusiasmo.

Era il 14 febbraio 2019 quando Team Cherry mostrò per la prima volta Silksong, e da quella volta è ancora uno dei videogiochi più attesi.

È il terzo gioco più desiderato su Steam, dietro solo a Hades 2 e Manor Lords, ma è anche uno dei giochi Game Pass più desiderati in seguito all'accordo di Microsoft con Team Cherry per portarlo al day one sul servizion in abbonamento di Microsoft.

Nel frattempo Silksong è stato confermato come in uscita anche su PS4 e PS5, anche se forse la vecchia generazione di PlayStation verrà abbandonata visto che non sappiamo ancora quando uscirà il metroidvania di Team Cherry.

Se non altro sappiamo che il team di sviluppo ci sta lavorando alacremente, perché l'obiettivo è quello di rendere Silksong il miglior gioco possibile nella visione di Team Cherry.

Pensate che il titolo sarebbe dovuto arrivare addirittura nel 2023, ma i piani sono saltati dopo l'ennesimo rinvio.

All'epoca il responsabile del marketing Matthew Griffin cercò di rassicurare i fan, spiegando che Silksong sta comunque andando per la sua strada:

«Avevamo pianificato un lancio nella prima metà del 2023, ma lo sviluppo sta ancora continuando. Siamo emozionanti di come stia prendendo forma ed è diventato piuttosto grande, quindi vogliamo prenderci il tempo che serve per fare il miglior gioco possibile. Aspettatevi maggiori dettagli non appena saremo più vicini al lancio».

In compenso c'è un videogioco che vi darà la possibilità di placare l'hype almeno per un po'. Un videogioco decisamente ispirato ad Hollow Knight, che arriverà tra poco ed è prodotto dai creatori di Palworld.