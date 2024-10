Space Marine 2 corre ai ripari con la patch 4.1: ecco i dettagli

Dopo un lancio stratosferico e un'accoglienza calorosa da parte del pubblico, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha trovato qualche intoppo negli ultimi aggiornamenti che hanno portato un certo malcontento.

In particolare, la modalità co-op PvE Operazioni è stata resa più difficile, con l’introduzione di una nuova difficoltà chiamata Letale che richiede ai giocatori di restare vicini in modo quasi impossibile.

La frustrazione è esplosa, con i giocatori che hanno paragonato la situazione a quella di Helldivers 2 con relativi tumulti pubblici nei confronti dello sviluppatore. Così arriva in soccorso il già annunciato aggiornamento 4.1 di Space Marine 2, che promette di risolvere la situazione.

Advertisement

Come riporta The Gamer, Saber Interactive ha reso noto che giovedì arriverà un nuovo update per il titolo.

Il direttore del gioco, Dmitriy Grigorenko, ha condiviso delle note della patch su Reddit, accompagnate da una lunga dichiarazione in cui ringraziava i fan per il loro feedback.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

«Abbiamo monitorato attentamente i vostri feedback da quando è stata rilasciata la Patch 4.0 giovedì scorso», dichiara lo sviluppatore, spiegando che il team ha «deciso di rispondere alle vostre preoccupazioni più urgenti con un nuovo aggiornamento.»

La patch note è molto lunga ma, come promesso, verranno fatti aggiustamenti principalmente alle armi e alla tanto odiata nuova difficoltà di gioco.

«La lezione più importante per me», aggiunge Grigorenko, «è che mi sono dimenticato che, una volta che il gioco esce, non è più un gioco dello sviluppatore. È vostro, prima di tutto.»

Inoltre, Grigorenko ha annunciato che Space Marine 2 avrà dei server di test pubblici nel prossimo futuro, probabilmente per evitare che si verifichino disagi simili in futuro.

Il titolo ispirato al mondo di Games Workshop (lo trovate su Amazon) è uno dei casi dell'anno, ma anche ai migliori capita qualche scivolone.

I fan di Space Marine 2 avranno altre soddisfazioni entro la fine dell'anno, perché la storia del titolo avrà ufficialmente un sequel.