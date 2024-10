Passo falso per Space Marine 2, il nuovo update fa infuriare i fan

La luna di miele per Warhammer 40.000: Space Marine 2 e i suoi fan sembra essere finita perché, dopo l'ultimo aggiornamento, la community ha espresso il proprio disappunto per l'operato del team di sviluppo verso il videogioco.

Il titolo ispirato al mondo di Games Workshop (lo trovate su Amazon) è uno dei casi dell'anno, ma anche ai migliori capita qualche scivolone.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha vissuto una settimana tumultuosa, dopo il lancio dell'attesissimo aggiornamento 4.0 che ha scatenato una reazione negativa da parte della community.

Secondo quanto riportato da IGN US, l'aggiornamento ha introdotto pesanti nerf alle abilità dei Space Marine nel combattere la marea di Tiranidi e i Marines del Caos dei Mille Figli, peggiorando significativamente il bilanciamento.

In particolare, la modalità co-op PvE Operazioni è stata resa più difficile, con l’introduzione di una nuova difficoltà chiamata Letale che richiede ai giocatori di restare vicini in modo quasi impossibile.

La frustrazione è esplosa, con i giocatori che hanno paragonato la situazione a quella di Helldivers 2, accusando lo sviluppatore di aver tolto troppo divertimento al gioco al punto di averlo costretto a inserire altri update nel tempo.

Il malcontento si è tradotto in oltre 1.200 recensioni negative su Steam in soli due giorni, e la rabbia si è estesa su Discord e Reddit, con continue lamentele da parte dei fan. In risposta, il publisher Focus Entertainment ha promesso un ulteriore aggiornamento con delle correzioni di bilanciamento, previsto per la prossima settimana.

Non resta che vedere se questo nuovo aggiornamento riuscirà a rimediare e a riportare l'equilibrio, o se saranno necessarie ulteriori modifiche per risolvere la situazione.

Nonostante questo, Space Marine 2 ha venduto comunque tantissimo e c'è poco per cui Focus si possa preoccupare in questo tempo. Ora la speranza è che, con i contenuti che stanno arrivando, il team di sviluppo riesca a recuperare la fiducia dei giocatori.