La storia di Space Marine 2 avrà un sequel

Warhammer 40.000 Space Marine 2 è uno di quei progetti che si presta in maniera particolarmente audace a sequel e prodotti multimediali di qualche tipo, infatti l'episodio dedicato della serie Secret Level sarà un sequel diretto.

Il titolo ispirato al mondo di Games Workshop (lo trovate su Amazon) continuerà quindi a raccontarsi all'interno dell'ambizioso prodotto seriale di Amazon dedicato al mondo dei videogiochi.

Come riporta IGN US, infatti, Amazon e Games Workshop hanno svelato nuovi dettagli sull'episodio di Secret Level basato su Warhammer 40.000, confermando che si tratta di un sequel del recente Space Marine 2. Un ottimo assist per la serie visto che, numeri alla mano, Space Marine 2 è già uno dei videogiochi più venduti dell'anno e potrebbe avere una grande visibilità.

Come sapete, Secret Level è una nuova serie animata antologica, in arrivo su Amazon Prime Video, creata da Tim Miller, già noto per lavori di successo come Deadpool e Love, Death + Robots.

La serie esplora il mondo dei videogiochi, raccontando storie inedite ambientate in universi videoludici leggendari. Ogni episodio rappresenta una storia a sé, basata su giochi di vari generi, combinando animazioni all'avanguardia con uno storytelling innovativo.

Tra i 15 episodi che debutteranno su Prime Video il 10 dicembre prossimo ci sarà anche un sequel delle vicende del titolo, con l'attore Clive Standen nel ruolo del tenente degli Ultramarines Titus, il protagonista del gioco.

Games Workshop ha confermato che l'episodio sarà un sequel vero e proprio di Space Marine 2, specificando che la narrazione seguirà direttamente la fine degli eventi della campagna principale.

In attesa dei sequel e/o DLC che Saber Interactive sembra essere già pronta a preparare non appena arriverà un via libera da Focus Entertainment, Secret Level potrebbe essere un buon modo per ingannare il tempo.

Per sapere tutto su Secret Level, potete trovare tutte le notizie riguardanti la serie di Amazon a questo indirizzo.