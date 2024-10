Space Marine 2 si "scusa" per l'ultima patch: nuovo aggiornamento in arrivo

Dopo un debutto superiore alle aspettative, Warhammer 40,000 Space Marine 2 ha subito una pesante botta d'arresto a causa dell'ultimo aggiornamento, poco gradito dalla maggior parte della community.

Nel tentativo di proporre una maggiore sfida ai suoi giocatori, Saber Interactive ha infatti deciso di applicare diversi nerf alle abilità degli Space Marine, introducendo allo stesso tempo anche un nuovo livello di difficoltà.

Le modifiche non sono andate affatto giù alla community, che ha paragonato rapidamente queste operazioni ai passi falsi compiuti da Helldivers 2, altro fenomeno PvE rilasciato nel 2024.

E proprio come accaduto per lo sparatutto di Arrowhead, anche Space Marine 2 ha dovuto fare i conti con un'ondata di recensioni negative che non poteva passare inosservata.

Come segnalato da Push Square, il publisher Focus Entertainment ha dunque deciso di rispondere ufficialmente sul proprio account ufficiale su X, annunciando un nuovo aggiornamento con fix al bilanciamento in arrivo questa settimana.

Il tutto è arrivato proprio in risposta ai numerosi feedback lanciati dai fan dopo la precedente patch, che publisher e sviluppatori assicurano di aver letto con la dovuta attenzione.

Sebbene non sia stato ancora rilasciato alcun changelog ufficiale, la tempestività di questo intervento farebbe pensare a un potenziale dietrofront sui nerf: possibile dunque che vengano invece implementati buff su altri aspetti del gioco.

Space Marine 2 (lo trovate su Amazon) sta imparando una lezione già affrontata da altri grandi sparatutto PvE: le community non reagiscono affatto bene al depotenziamento di abilità o armi con cui hanno familiarità, ma preferiscono piuttosto vedere migliorati altri aspetti.

Del resto, questo tipo di esperienze devono rivelarsi divertenti da giocare in cooperativa, non frustranti a patto di non utilizzare build ottimali: per quello ci sono i giochi competitivi.

Questo passo falso ha inevitabilmente messo in cattiva luce quello che avrebbe dovuto essere invece un update entusiasmante, con diversi contenuti aggiuntivi promessi per le prossime settimane.

Fortunatamente, pare che gli sviluppatori stiano intervenendo con le giuste tempistiche: vedremo quali saranno le effettive modifiche.