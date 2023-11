Sony Pulse Explore: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sony ha recentemente annunciato alcuni nuovi accessori, tra cui i Pulse Explore, il primo modello di auricolari wireless pensati specificamente per PS5. Per chi è impaziente di provarli, è una buona notizia sapere che i preorder sono ora disponibili!

Potete preordinare i Pulse Explore a poco meno di 220€, assicurandovi di riceverli il giorno del loro lancio, fissato per il 6 dicembre 2023. In aggiunta, c'è la possibilità di pagare in tre comode rate senza interessi grazie a Klarna, rendendo l'acquisto più gestibile.

Auricolari Sony Pulse Explore, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Pulse Explore sono perfetti per chi possiede una PlayStation 5 e preferisce gli auricolari wireless alle tradizionali cuffie over-ear. Questi auricolari Sony offrono un'esperienza di gioco immersiva e ottimizzata per PS5, con tecnologia avanzata di riduzione del rumore basata su Intelligenza Artificiale e un doppio microfono integrato.

Il loro design, elegante e in linea con l'estetica della PS5, li rende adatti anche per l'uso quotidiano. La connessione wireless vi permette di collegarli a smartphone o altri dispositivi, ideali per ascoltare musica, guardare video o film con un'audio di qualità superiore. La custodia di ricarica assicura una lunga autonomia, per un utilizzo confortevole durante tutto il giorno.

Le cuffie Sony Pulse Explore saranno disponibili dal 3 dicembre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dal link sottostante.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Sony Pulse Explore: dove prenotarli al miglior prezzo