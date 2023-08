Il party di Baldur's Gate 3 ora è (quasi) illimitato, grazie a una nuova mod

Baldur's Gate 3 mette in scena molti personaggi originali interessanti e vi dà la possibilità di giocare in multiplayer. Due cose che non si conciliano molto bene, ma per fortuna è disponibile una mod che vi permetterà di raddoppiare il party.

La saga di Baldur's Gate si è rilanciata con un terzo capitolo che ha puntato prima di tutto sui personaggi.

Un lavoro importantissimo sul character design, scrittura ed estetica che fanno parte di un valore produttivo complessivo davvero molto importante, tanto da spaventare anche gli altri studi di sviluppo.

Il che lo ha reso rapidamente un cult, visto che Baldur's Gate 3 è già uno dei giochi migliori dell'anno insieme a titoli come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Visto che i personaggi sono molto amati e che è possibile giocare l'intero titolo in multigiocatore, un party da 4 personaggi è piuttosto limitante.

Per altro se farete un intero party con i vostri amici sappiate che non è possibile eliminarli poi dal gruppo per poter inserire i personaggi di Baldur's Gate 3. Larian Studios sta già lavorando ad un hotfix per questa situazione ma, nel frattempo, ci pensano i modder.

Come riporta The Gamer, infatti, la mod "Party Limit Begone" è stata resa funzionante per la versione definitiva del gioco.

La mod, che trovate come sempre su Nexus Mods, era infatti dedicata all'Early Access, ma con l'uscita finale di Baldur's Gate 3 i modder si sono adoperati per aggiornare il software.

Con la mod è possibile creare un party fino a 16 membri, e giocare in multiplayer fino a 8 persone. Questo significa che è possibile giocare con tutti i vostri amici e tutti i personaggi originali di Baldur's Gate 3 in un piccolo esercito di avventurieri per sconfiggere l'Assoluta (oppure no, a seconda delle vostre scelte).

Per poterla installare su una partita con un salvataggio esistente c'è un piccolo trucchetto da fare.

Dovrete dire ad uno dei membri del gruppo di rimanere nel campo, il che attiverà il limite a 16 giocatori. Successivamente potrete reclutare chi volete fino ad arrivare al limite consentito dalla mod. La mod stessa è piuttosto semplice da installare e utilizzare: basta inserirle nella cartella delle mod di Baldur's Gate 3, selezionare la patch e applicarla.

A parte questo bisogna segnalare che alcuni eventi di gioco sono codificati per quattro membri del gruppo e quindi si interromperanno. La soluzione è eliminare i membri e/o giocatori aggiuntivi, teletrasportarsi altrove o caricare un salvataggio precedente.

Detto questo, oltre alle dimensioni massime del party e la gestione del multiplayer ci sono altre cose che i fan stanno chiedendo a Larian Studios: un'enciclopedia in-game e la possibilità di cambiare i capelli durante la partita.