Baldur's Gate 3 è lunghissimo, ma c'è un modo per finirlo in 10 minuti

Prima di proseguire con la lettura sappiate che la speedrun messa in piedi dall'utente in questione è piena di spoiler su Baldur's Gate 3, pertanto se non siete andati molto avanti con il gioco proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Per chi sta andando avanti sappiate che c'è una nuova speedrun da record con cui è possibile arrivare ad uno dei finali del titolo di Larian Studios in soli 10 minuti.

Advertisement

Il protagonsita assoluto è Gale, l'affascinante e capace mago che è presente anche all'interno dell'espansione di Magic dedicata a Baldur's Gate 3 (la trovate su Amazon), che con le sue capacità vi permette di finire il titolo molto velocemente.

Il tutto senza "rompere" eccessivamente il gioco con glitch e trucchi, ma semplicemente facendo una serie di azioni molto precise che vi porteranno a concludere la storia. Ben più velocemente di quanto fatto dal giocatore italiano su GOG, per altro.

Ecco la speedrun che, ve lo diciamo di nuovo, è piena zeppa di spoiler di Baldur's Gate 3:

Dunque, ecco cosa è successo.

Mae, l'utente in questione, ha utilizzato Gale donandogli un punteggio di Forza di 17 che, insieme all'incantesimo Saltare, gli permette di fare salti lunghissimi. Questo gli ha consentito di saltare, letteralmente, molti combattimenti e momenti di gioco anche con l'aiuto dell'incantesimo Santuario lanciato da Cuorescuro, che lo rende immune agli attacchi per un po' di tempo.

A questo punto il giocatore punta diretto verso il Passo Montano per arrivare alle Torri dell'Alba Lunare, in cui i giocatori possono venire a contatto con l'Assoluta.

Con mosse molto precise come l'uccisione del mind flayer con uno dei pochi combattimenti, che serve ad avere XP necessari per avere l'incantesimo Passo Velato che è fondamentale per saltare ulteriori parti di gioco.

Detto questo, Mae usa la "bomba atomica magica" che Gale si porta dietro e che, a un certo punto della storia, viene messa in discussione come possibilità per uccidere l'Assoluta. Quella che segue è effettivamente l'esplosione che distrugge l'Assoluta, ma lasciando i girini liberi di infettare chiunque e creare un esercito di mind flayer per la Costa della Spada.

Un finale tremendo, il peggiore ovviamente, ma del tutto plausibile grazie alla grandissima libertà offerta da Baldur's Gate 3 ai giocatori, speedrun da record mondiale o meno.

Tutto questo è frutto di una grande cura di Larian Studios, tale da spaventare addirittura gli altri sviluppatori.

Ma se non amate giocare da soli e invece il party di Baldur's Gate 3 vi sta stretto, ora c'è una mod che vi consente di creare un piccolo esercito.