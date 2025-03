Sono già passati 8 anni dal lancio di Nintendo Switch

Sì, non vi eravate resi conto, ma sono passati 8 anni dal lancio di Nintendo Switch.

La console venne presentata completamente il 13 gennaio dello stesso anno, in una lunga presentazione in cui Nintendo sciolse ogni dubbio sulla console e sulla lineup di lancio che ha segnato il successo della piattaforma.

Il 3 marzo 2017, infatti, Nintendo Switch arrivò sul mercato in un clima di curiosità misto a incertezza. Vista la particolarità della proposta hardware della console nipponica, era difficile immaginare come sarebbe potuta andare sul mercato e nella community.

Ma i numeri hanno dato ragione alla scommessa di Nintendo: con oltre 150 milioni di unità vendute dal lancio, Nintendo Switch è la console casalinga più venduta della storia dell’azienda e la terza piattaforma più venduta in assoluto, dietro solo a Nintendo DS e PlayStation 2. Per non parlare nello specifico del mercato del Giappone, dove il dominio è a dir poco clamoroso.

Oltre alle vendite, la console vanta una delle librerie più ricche e variegate di sempre, sia per titoli first-party che per produzioni di terze parti. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Metroid Dread sono solo alcune delle perle che hanno lasciato un segno indelebile, con altri titoli che sono stati in grado di riportare in vita franchise che sembravano dimenticati.

La vastità del suo catalogo ha compensato in parte le evidenti limitazioni hardware, trasformandola nella console preferita di molti giocatori grazie alla sua portabilità. E il bello è che quasi tutti questi giochi saranno compatibili con Nintendo Switch 2, permettendo alla nuova console di ereditare un patrimonio ludico di valore inestimabile.

Con il suo ottavo anniversario, Switch ha ormai raddoppiato la vita della sfortunata Wii U, e ha completamente ribaltato la situazione per Nintendo.

Nintendo Switch 2 porta con sé quindi un'eredità davvero importante, e non vediamo l'ora di saperne di più durante il prossimo Nintendo Direct, in cui ci sarà senz'altro tutto quello che dobbiamo sapere su prezzo e data di lancio.