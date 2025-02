Nintendo Direct con Switch 2 ufficiale: ecco data e ora

Il 2 aprile 2025 alle 15 ora italiana, Nintendo ci invita a un evento imperdibile con un Nintendo Direct speciale, dedicato in esclusiva alla nuova console di casa Nintendo: sto ovviamente parlando Switch 2.

L'atteso evento promette di offrire uno sguardo più approfondito sulla console (la prima la trovate su Amazon), rivelando nuovi dettagli sulle sue funzionalità, potenza e giochi in arrivo.

Dopo mesi di rumor e speculazioni, finalmente avremo la possibilità di scoprire cosa rende questa nuova versione di Switch un passo avanti per l'intero panorama videoludico, visto che al momento non è noto neppure il prezzo ufficiale.

Per i fan di tutto il mondo, si tratta di un'opportunità unica per scoprire le novità che Nintendo ha in serbo, sia in termini di hardware che di software.

Preparatevi a una presentazione che potrebbe segnare una nuova era per il gaming su console. Sì, perché Nintendo ha sempre avuto quel tocco magico che riesce a stupire, e con Switch 2 non sembra intenzionata a fare eccezione.

Se c’è una cosa che sappiamo bene, è che la casa di Kyoto non ha paura di innovare, e questo evento potrebbe davvero segnare un nuovo capitolo nel mondo del gaming.

Un hardware più potente, nuove esperienze di gioco, e chissà quali sorprese. È il momento giusto per un’evoluzione, e Nintendo ha il talento per portarla avanti con stile. Diamo a questa Switch 2 una possibilità, perché, come sempre, la promessa di un nuovo mondo di gioco è irresistibile.

Non perdete quindi l'occasione di essere tra i primi a conoscere il futuro di Switch, sperando che i bagarini non rovinino la festa a nessuno, quando sarà.

Vi aspettiamo il 2 aprile, ore 15:00, visto che sulle pagine di SpazioGames seguiremo ovviamente l'evento in diretta aggiornandovi in tempo reale su tutto ciò che verrà mostrato.