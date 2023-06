Sonic Superstars, l'idea per il gioco è nata... da una notte di bagordi

Sonic Superstars è stato uno degli annunci a sorpresa delle ultime settimane, così come è sorprendente il modo in cui è nata l'idea di svilupparlo.

Il reveal durante la Summer Game Fest 2023 ci ha mostrato effettivamente un gioco di Sonic ispirato fortemente ai titoli in 2D della saga.

Un progetto che potremmo definire nostalgico, talmente tanto che uno dei personaggi più amati dell'era 3D non ci sarà in ogni caso.

La parte curiosa di Sonic Superstars è il modo in cui è stato concepito da SEGA, decisamente goliardico.

In occasione di un'intervista con il team di sviluppo, VGC ha tirato fuori informazioni molto interessanti sulla genesi del gioco.

Il team alle spalle di Sonic Superstars sarà composto da molti veterani della serie, tra cui i creatori di Sonic Adventure e dell'originale Sonic the Hedgehog.

Se il pedigree non è in discussione e, anzi, è molto saldo, è interessante scoprire come è nata la scintilla creativa, per così dire.

Lo racconta Takashi Iizuka, direttore creativo per Sonic Superstars, parlando di Naoto Ohshima (che ritorna dopo Sonic Adventure) e del suo coinvolgimento:

«Durante il lockdown del coronavirus, Ohshima-san ci ha contattato e abbiamo organizzato una festa di bevute su Zoom che collegava America e Giappone. Abbiamo deciso di stare insieme e divertirci un po'. Durante questa conversazione, ho accennato al fatto che volevo realizzare un nuovo gioco Sonic in 2D e Ohshima-san ha risposto: "Sai una cosa? Anche io. Sembra davvero un'ottima idea".»

Quella che era nata come una classica proposta da sbornia è diventato effettivamente un progetto reale, un videogioco che uscirà il prossimo autunno.

Fortunatamente, come racconta Iizuka, Ohsima porta con se una grande esperienza dal lavoro fatto su Sonic the Hedgehog e Sonic CD tra i tanti quindi, al di là di un bicchiere di saké di troppo, c'è apparentemente la base per un titolo ottimo.

Intanto SEGA si gode Sonic Frontiers, che è un grande successo, così come la nuova stagione di Sonic Prime su Netflix che è in arrivo.