Sonic Superstars è il ritorno che i fan nostalgici sognavano

Altro annuncio a sorpresa dalla Summer Game Fest 2023, questa volta per i fan più nostalgici della celebre mascotte di casa SEGA: Sonic Superstars è ufficiale e segna il grande ritorno del porcospino "classico".

Sonic the Hedgehog tornerà infatti insieme ai suoi compagni di avventure, Tails, Knuckles ed Amy Rose, in una nuova avventura 2D con una grafica rinnovata in 3D.

Il risultato è vicino all'evoluzione che i fan cresciuti con SEGA Mega Drive attendevano da tempo: potete ammirarlo nel seguente trailer ufficiale.

Il finale di trailer anticipa anche il ritorno di Fang, da capire se sotto forma di nuovo rivale da sconfiggere o se sarà a sorpresa un nuovo personaggio giocabile.

Il filmato si conclude poi anticipandoci la finestra di lancio: non abbiamo purtroppo ancora una data d'uscita ufficiale, ma Sonic Superstars è previsto per la fine del 2023.

Sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Switch.

Inoltre, SEGA ha annunciato che registrandovi al seguente indirizzo ufficiale potrete ricevere in esclusiva una skin di Amy Rose: un'occasione da non perdere per i più grandi appassionati della saga.

