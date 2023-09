Sonic Superstars: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder di Sonic Superstars, nuovo platform game avente come protagonista lo storico porcospino blu di Sega. Prenotate ora la vostra copia di Sonic Superstars, in edizione fisica o digitale, attraverso negozi di spicco come Amazon, GameStop, eBay, e CDKeys, con prezzi irresistibili a partire da soli 46.39€!

Ma aspettate, c'è di più: per un affare ancora più straordinario, acquistate direttamente dal PlayStation Store. Come? Semplice! Sonic Superstars è in vendita a 59,99€, ma con l'aggiunta di due card PlayStation da 35,00€ ciascuna al vostro portafoglio, farete un affare. E qui arriva il nostro super consiglio: correte su Instant Gaming, dove al momento le card PlayStation sono a un prezzo scontatissimo di 33,99€. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione!

Sonic Superstars riporta l'indimenticabile Sonic classico sulle piattaforme moderne, offrendo una dose di nostalgia combinata con innovazioni affascinanti. Una vera celebrazione del brand, il gioco ti permette di calarti nei panni dei tuoi eroi prediletti: dallo scattante Sonic al volante Tails, dal coraggioso Knuckles alla grintosa Amy Rose. Ogni personaggio è dotato di abilità esclusive, ideali per navigare le pittoresche Northstar Islands, una terra ricca di sfide e misteri.

Ma, come in ogni avventura di Sonic, il Dr. Eggman non è mai lontano, e questa volta ha il supporto di un vecchio avversario, Fang. Preparatevi per delle battaglie epiche e strategiche mentre cercherete di fermare i loro malvagi piani. Fortunatamente, avete un asso nella manica: i leggendari Chaos Emerald. Queste gemme potenti vi permetteranno di moltiplicarvi, risalire le rapide, trasformarvi e svelare molti altri poteri sorprendenti che vi aiuteranno nel vostro viaggio.

E se l'avventura vi sembra troppo grande da affrontare da soli, Sonic Superstars ha la risposta: invitate i vostri amici a unirsi a voi! La modalità cooperativa locale permette a voi e fino a tre compagni di affrontare insieme l'intera campagna, rendendo ogni momento ancora più elettrizzante.

Sonic Superstars sarà lanciato il 17 ottobre 2023 per Windows PC, Sony Playstation 5, Playstation 4, Microsoft Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

