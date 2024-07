Game Pass per Console dice addio: nasce Xbox Game Pass Standard, senza giochi al day-one

Insieme agli aumenti di prezzo annunciati a sorpresa questa notte, Microsoft ha annunciato un nuovo piano per Xbox Game Pass, che prenderà il posto del piano "per Console" ufficialmente cancellato a partire da oggi.

Questa tier intermedia del servizio permetteva di accedere all'intero catalogo di Game Pass Ultimate (che trovate invece scontato su Amazon), ma senza poter accedere al multiplayer online di Game Pass Core.

Se eravate iscritti a questo servizio potrete ancora mantenere il vostro abbonamento, ma di fatto non è più disponibile per i nuovi abbonati, che nei prossimi mesi potranno approfittare di un nuovo piano in abbonamento.

Microsoft ha infatti annunciato sul proprio sito ufficiale che nel prossimo futuro verrà reso ufficialmente disponibile il piano "Xbox Game Pass Standard": una tier che permetterà di accedere anche al multiplayer online, ma con una mancanza decisamente importante rispetto al piano Ultimate e che va a minare uno dei capisaldi che ha portato al successo del servizio in abbonamento.

Con il piano Standard non sarà possibile accedere ai giochi gratis al day-one: ciò sembrerebbe essere un'inevitabile conseguenza dell'arrivo di potenziali bestseller come Call of Duty Black Ops 6, che adesso saranno disponibili solo su Ultimate o PC Game Pass.

Microsoft giustifica questo cambiamento sottolineando che ciò permetterà «di offrire ai membri più vantaggi e più giochi fantastici su Game Pass».

Non è nemmeno chiaro se e quando questi titoli potrebbero essere aggiunti in futuro sul piano Xbox Game Pass Standard, dato che le FAQ ufficiali ci dicono soltanto che questi titoli «potrebbero essere aggiunti alla raccolta in una data futura».

Insomma, se siete interessati ai giochi gratis direttamente al day-one, presto non avrete altra scelta se non utilizzare il piano Ultimate, ma almeno il piano Standard vi permetterà di accedere al resto del catalogo senza rinunciare al multiplayer online.

Continueremo ovviamente a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena il piano Xbox Game Pass Standard sarà effettivamente disponibile, con eventuali dettagli più precisi sull'iniziativa.