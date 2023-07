Smettetela di usare la voce del colonnello Campbell con le IA, «è come uno schiaffo»

Tra la valanga di IA generative di cui stiamo vedendo la crescita, in questo periodo storico (vi raccomandiamo gli approfondimenti del nostro sito gemello Tom's Hardware, a tal proposito), ci sono anche quelle che riescono a elaborare il modello di una voce reale, portandole così a pronunciare letteralmente qualsiasi cosa.

E se qualcuno si diverte a usare queste tecnologie per scopi tutto sommato bonari, come degli scherzi, c'è anche chi potrebbe usarle con fini malevoli, o addirittura per avere la voce di un attore senza nemmeno coinvolgere l'attore in sé.

È una delle tantissime zone grigie dell'AI in questo momento – ed è una che a Paul Eiding, celebre doppiatore del mondo dei videogiochi, di certo non piace.

Attraverso il suo profilo Twitter, l'artista che tra gli altri ha dato la voce al colonnello Roy Campbell all'interno della saga Metal Gear, si è detto estremamente contrariato dal fatto che qualcuno possa usare la sua voce senza il suo permesso, in particolar modo attraverso le intelligenze artificiali.

Nelle parole di Eiding:

«Per favore, leggete: se non hai un permesso scritto per utilizzare la mia voce, allora NON HAI IL PERMESSO per usarla, nemmeno attraverso intelligenze artificiali. Farlo rappresenta una violazione dei miei diritti per legge – ed è un vero schiaffo in faccia».

Fa un certo effetto, oltre vent'anni dopo Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, vedere proprio la voce del colonnello Campbell fare riferimento all'avvento delle intelligenze artificiali – non faremo spoiler, ma se ci avete giocato, sapete a quali scene stiamo pensando, sì.

In precedenza, ricordano i colleghi del sito PSU, anche David Hayter (Solid Snake e Big Boss fino a Metal Gear Solid: Peace Walker) si era detto molto contrariato dall'uso delle voci tramite AI, affermando che «chiunque rubi la tua voce dovrebbe venire rinchiuso per sempre».

Ben presto, risentiremo entrambi all'interno della saga nata da Hideo Kojima e prodotta da Konami: a ottobre, infatti, vedremo la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che proporrà in un cofanetto unico i primi tre episodi Solid della saga. E in due di questi abbiamo anche Paul Eiding nel ruolo del veterano comandante di Solid Snake.

Se interessati, potete pre-ordinarla su Amazon – anche se il prezzo di lancio è tutt'altro che clemente.