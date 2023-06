Metal Gear Solid Master Collection, il prezzo non farà affatto felici i fan

In seguito all'ultimo Nintendo Direct, che ha confermato l'uscita della Metal Gear Solid Master Collection anche su Switch, Konami ha svelato tutti i dettagli più importanti sulla raccolta, incluso anche il prezzo proposto al lancio.

Ricordiamo che la raccolta includerà i primi 3 capitoli della saga di Metal Gear Solid, insieme ai primi due videogiochi della serie originale come bonus, ma senza alcuna nuova effettiva aggiunta: si tratta, dunque, di una collezione di porting appositamente riadattati per le piattaforme di ultima generazione.

Konami ha anche rivelato che i 3 capitoli di Metal Gear Solid potranno essere acquistati separatamente al prezzo di 19.99€ l'uno, per chiunque fosse interessato a solo uno dei capolavori ideati da Hideo Kojima.

Per chi invece volesse assicurarsi l'intera raccolta, non ci sarà alcuno sconto sul prezzo: Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 costerà infatti ben 59.99€ al lancio, come confermato anche dalla pagina ufficiale di PlayStation Store.

Una cifra che, per quello che è l'effettivo valore della raccolta, appare decisamente sproporzionata: non solo non viene proposto alcuno piccolo sconto per quello che è di fatto un bundle di prodotti venduti separatamente, ma proporre un prezzo di 60 euro per quella che è "solo" una raccolta di giochi classici ci appare esagerata.

Ricordiamo infatti che non si tratta di rimasterizzazioni, ma solo delle versioni originali con alcune piccole modifiche — anche per motivi di copyright, che portarono all'originale rimozione delle HD Edition dagli store — che non cambieranno in alcun modo l'esperienza di gioco.

Una cifra che diventa davvero difficile da giustificare, se consideriamo che — per fare un confronto con altri classici — i titoli PS1 vengono proposti su PlayStation Store a circa 10 euro, la metà rispetto a quanto chiede Konami con i suoi capitoli.

Se consideriamo inoltre che questo è soltanto il "Volume 1" della raccolta e che dovrebbe essere prevista una seconda raccolta — che potrebbe includere anche Metal Gear Solid 4 e il quinto capitolo (lo trovate su Amazon), stando a indizi trapelati dal sito ufficiale — il prezzo totale per recuperare tutta la saga potrebbe arrivare a circa 120 euro.

Una cifra che, siamo certi, farà riflettere accuratamente molti appassionati, soprattutto tenendo in considerazione che il mese di ottobre è particolarmente carico di uscite.