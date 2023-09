Smart TV Sony 4K 85" con 500€ di sconto! Alta qualità ad un prezzo imbattibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spiccano la smart TV Sony KD85X80L, che potete acquistare a soli 1.999,99€ invece dei soliti 2.499,99€ di listino, con un risparmio reale di 500€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una smart TV di alta qualità a un prezzo scontato!

Non lasciatevi sfuggire la straordinaria opportunità di acquistare la smart TV Sony KD85X80L ad un prezzo così accessibile. Questa TV è la scelta ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra qualità visiva e sonora: il processore 4K HDR X1 offre immagini vicine alla realtà, mentre la tecnologia Triluminos Pro e gli altoparlanti X-Balanced elevano l'esperienza audiovisiva a un livello superiore.

Dotata di Dolby Atmos, questa smart TV è perfetta per gli appassionati di cinema, sport e videogiochi, offrendo un suono avvolgente che arricchirà ogni momento di intrattenimento. E con uno sconto di 500€, otterrete un prodotto di alta gamma a un prezzo assolutamente competitivo. Affrettatevi, questa offerta è a tempo limitato e le scorte potrebbero esaurirsi in fretta!

Oltre alla smart TV Sony KD85X80L menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.