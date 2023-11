Smart TV Samsung Neo QLED 55" a metà prezzo! Quasi 800€ di sconto!

C'è un'offerta imperdibile su eBay per gli amanti della tecnologia e del home entertainment: la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85CATXZT è ora disponibile a soli 799,99€, metà del suo prezzo di listino di 1.589,99€. Questo sconto del 50% rappresenta una rara opportunità per portare a casa una delle migliori TV sul mercato a un prezzo eccezionalmente vantaggioso.

Inoltre, se siete interessati ad acquistare una nuova smart TV, vi suggeriamo di consultare la nostra guida alle migliori Tv gaming, disponibile a questo link.

Samsung Neo QLED 4K QE55QN85CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung Neo QLED 4K QE55QN85CATXZT è una TV all'avanguardia che offre un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo display da 55 pollici con tecnologia QLED. Questa tecnologia assicura colori vividi e un contrasto impressionante, ideale per film, giochi e streaming. Con la risoluzione 4K e il supporto HDR, ogni dettaglio è cristallino. Dotata di connettività Wi-Fi e funzioni smart, è perfetta per gli utenti tech-savvy che cercano un centro multimediale completo per il loro salotto.

Samsung QE55QN85CATXZT ha un prezzo consigliato di 1.589,99€, ma l'attuale offerta su eBay la rende un affare eccezionale. Queste variazioni di prezzo sono abbastanza rare, quindi è un momento ideale per approfittare dello sconto del 50%. Con un risparmio così significativo, non è da escludere che il prezzo possa risalire a breve, rendendo questo il momento perfetto per fare un investimento di lungo termine nella tua esperienza di intrattenimento a casa.

Su eBay potrete trovare un'ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Nintendo Switch OLED. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante..

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l'occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!

Vedi l'offerta su eBay