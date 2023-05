Smart TV Samsung 65" Neo QLED con 1600€ di sconto!

Siete alla ricerca di una nuova smart TV per migliorare la vostra esperienza di gioco e visione dei vostri contenuti preferiti? Non perdete l'opportunità che MediaWorld oggi vi offre: la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN95B, un prodotto di altissima qualità e dalle prestazioni eccezionali, ora è in offerta con uno sconto di ben 1.600 euro!

Infatti, la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN95B che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.999,99€, rispetto agli usuali 3.599,99€ di listino, con uno sconto del 44,44%. Si tratta di un'occasione imperdibile per portarsi a casa un'ottima smart TV risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN95B è equipaggiato con un display da 65 pollici e una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Questo modello è dotato di tecnologia Quantum Matrix che controlla in modo estremamente preciso la retroilluminazione a Mini LED, offrendo immagini dettagliate sia nelle scene buie sia in quelle luminose.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN95B è equipaggiata con il sistema operativo Tizen, che consente l'accesso a diverse piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Inoltre, il dispositivo supporta la connettività Wi-Fi e Ethernet LAN.

