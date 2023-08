Smart TV Samsung 4K 43" a meno di 300€! 80€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 30 agosto 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung UE43TU7090U, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 379,99€ di listino, per un risparmio reale di 80€.

Samsung UE43TU7090U è una smart TV dotata di un eccezionale schermo LCD da 43 pollici con risoluzione 4K. Grazie al supporto per la tecnologia HDR, questa TV è in grado di fornire una gamma di colori estesa e dettagli nitidi, anche nelle scene con illuminazione scarsa o contrasti elevati.

Pensata anche per gli appassionati di videogiochi, la smart TV Samsung UE43TU7090U integra funzionalità avanzate come il Game Enhancer. Il suo processore Crystal 4K si occupa di perfezionare e ottimizzare le immagini in tempo reale, assicurando un'esperienza visiva coinvolgente e realistica. Inoltre, la tecnologia Crystal Display garantisce una resa cromatica superba, consentendo di apprezzare ogni singolo dettaglio con precisione.

Per contribuire a un ambiente ordinato e senza ingombri, la smart TV Samsung UE43TU7090U offre una soluzione "Clean Cable", che permette di nascondere tutti i cavi all'interno della sua base, garantendo così un look pulito ed elegante.

