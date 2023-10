Smart TV LG OLED 55% 4K top a un prezzo incredibile! -37%

Anche oggi, lunedì 30 ottobre, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo . In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG OLED55G36LA, che attualmente potete portarvi a casa , rispetto al prezzo consigliato di 2.599€, con uno sconto del 37%. Se siete alla ricerca di una nuova TV gaming, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming, che trovate al seguente indirizzo.

LG OLED55G36LA, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG OLED55G36LA rappresenta una scelta eccellente per coloro che ambiscono a un'esperienza visiva senza compromessi. Imbottita con la rivoluzionaria tecnologia OLED evo, questa televisione promette una luminosità esaltata fino al 70%, trasformando ogni frame in una tela vivida e brillante, un vero piacere per gli occhi di chi adora perdersi nelle trame di film o serie TV. L'esperienza visiva diventa un viaggio immersivo nei dettagli, grazie anche al cuore pulsante della TV, l'innovativo processore α9 Gen6, che eleva l'immagine a nuovi vertici di chiarezza e offre un upscaling di qualità superiore.

Il mondo dei videogiochi trova in LG OLED55G36LA un alleato fedele, che svela dettagli nitidi e assicura movimenti vellutati sullo schermo. L'abbraccio tra Dolby Vision e HDR10 dissolve le ombre, rivelando dettagli nascosti nelle scene più buie e arricchendo la palette di colori. La connettività non è da meno, con il Wi-Fi 6 e le 4 porte HDMI 2.1 pronte a soddisfare l'appetito di chi desidera un accesso senza interruzioni a un universo di contenuti. Questa TV non è solo un acquisto, ma un investimento per gli aficionados di qualità visiva e performance, offrendo una piattaforma robusta per esplorare il meglio dell'intrattenimento digitale.

Alla ricerca della quintessenza dell'esperienza visiva, la smart TV LG OLED55G36LA si pone come la scelta predestinata per voi. La novità che stuzzica è che attualmente viene proposta a un prezzo ultra scontato, poco superiore a quello avuto in occasione dell'ultimo Prime Day. Quindi, se bramate l'occasione di accaparrarvi questo gioiello tecnologico al prezzo più vantaggioso possibile, il consiglio spassionato è di agire senza indugio.

