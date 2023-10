Skyrim, un fan ha trovato un'arma inedita dopo 9000 ore

A quanto pare i giocatori continuano a tenere gli occhi bene incollati su Skyrim, un gioco che definire classico è poco.

Il titolo fantasy targato Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo scontato su Amazon), è infatti un vero e proprio cult senza tempo.

Del resto, un giocatore di Skyrim ha da poco deciso di caricare la versione PS3 del gioco dopo ben 7 anni, ritrovandosi però una sorpresa decisamente sgradita.

Ora, come riportato anche da GameRant, un giocatore particolarmente esperto ha trovato un'arma mai vista prima dopo aver giocato al titolo per diverse migliaia di ore.

La nuova arma è un tipo speciale di martello da guerra, recuperato dal fan dopo che questi è stato su Skyrim per oltre 9000 ore nel corso degli anni. Questo dimostra quanto sia facile perdersi piccoli dettagli durante l'esplorazione del mondo.

Ora, un giocatore esperto di Skyrim ha trovato per la prima volta un Honed Ancient Nord Warhammer e ha condiviso la sua scoperta sui social media.

Secondo SxhbOnXbox, che ha giocato a Skyrim per anni dal suo lancio, non ha mai ottenuto questa versione specifica dell'arma, nonostante abbia trovato innumerevoli martelli abbastanza simili a questo.

Dopo centinaia di ore di gioco, infatti, la maggior parte dei giocatori non si aspetterebbe nemmeno di trovare un bottino unico e men che meno una nuova arma, ma ciò continua ad accadere nonostante tutto.

Ciò dimostra ancora una volta come Skyrim sia ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua release originale, avvenuta l'11 novembre 2011.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato recentemente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda, quindi la cosa non sorprende più di tanto.

Chissà se il prossimo The Elder Scrolls VI, se e quando arriverà, avrà la stessa mole di contenuti al suo interno.