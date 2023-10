Skyrim, un fan carica la versione PS3 dopo 7 anni e trova una "sorpresa"

Starfield è l'ultimo big Bethesda ormai da diversi giorni, ma a quanto pare i giocatori continuano a tenere gli occhi bene incollati anche su Skyrim.

Il classico fantasy è ormai un cult a tutti gli effetti.

Del resto, c'è anche chi ha deciso di "fondere" Starfield con Skyrim, a riprova di come il quinto The Elder Scrolls sia ancora seguitissimo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un giocatore di Skyrim ha deciso di caricare la versione PS3 del gioco dopo ben 7 anni, ritrovandosi però in un paesaggio glitchato all'inverosimile.

«Ho avviato Skyrim per PS3 dopo 7 anni di inattività e un reset della console», si legge in un post caricato su Reddit.

Tuttavia, il giocatore si è subito trovato di fronte a un glitch alquanto bizzarro, il quale mostra alcuni personaggi e un cavallo in un paesaggio arido e irreale.

Certo, la grafica può aver fatto passi da gigante da quando il gioco è uscito, ma una cosa del genere non è sicuramente normale. «Se lasci Skyrim troppo a lungo, sarà poi Skyrim a lasciarti», si legge in un commento decisamente sarcastico.

Nonostante l'assurdità della scoperta, ciò dimostra come Skyrim sia ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua release originale, avvenuta l'11 novembre 2011.

Dato che proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato recentemente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda, non sorprende che la gente continui a giocarci ancora oggi, persino su una console relativamente vecchia e obosleta PlayStation 3.

Speriamo in ogni caso che il prossim The Elder Scrolls VI abbia lo stesso successo e interesse da parte della community, se e quando arriverà, e magari anche qualche bug e glitch in meno.