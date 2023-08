Skyrim riceverà una nuova storia (dai fan): Apotheosis

Skyrim è uno di quei giochi che non smetteranno mai di ricevere nuovi contenuti, la maggior parte dei quali creati dalla community.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) ha infatti dalla sua una quantità di modder molto appassionata e creativa.

Mesi fa un fan ha lavorato a una serie di contenuti "giurassici" per Skyrim Special Edition, includendo nel gioco nientemeno che i dinosauri.

Senza contare Fabled Forests, un'altra sorprendente mod di Skyrim che offre foreste lussureggianti senza sacrificare il numero di fotogrammi al secondo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, sembra proprio che sia in arrivo un super contenuto scaricabile che includerà una nuova storia giocabile: stiamo parlando di Apotheosis.

Il team dietro questa nuova mod di espansione di The Elder Scrolls V Skyrim ha infatti pubblicato un nuovo trailer, visionabile poco sotto.

Apotheosis nasce inizialmente come espansione per i fan della versione originale di Skyrim. Tuttavia, il suo team ha deciso di aggiornare il motore grafico e continuare lo sviluppo del DLC fan made su Skyrim Special Edition.

Si tratta di un'espansione dai toni dark fantasy, ricca di storie secondarie e ambientata nei 17 piani di Oblivion e in "Dreamsleeve", in un'eco di un mondo caduto.

Secondo il team, la narrazione, le missioni e il design narrativo si concentrano sulla reattività e sulla libertà del giocatore. Inoltre, i dev stanno anche sviluppando alcuni nuovi sistemi di gioco che saranno legati alla narrazione.

The Elder Scrolls: Apotheosis punta attualmente a una data di uscita nel 2025, quindi non proprio dietro l'angolo.

Non è la prima volta che Skyrim riceve contenuti di tale portata: Song of the Sea è infatti il nome di una "mod in progress" creata dal bravissimo Adam Lampman, altrimenti noto come Delta 6.

Ma non solo: ricorderete anche il notevole The Forgotten City, ambientato nell'Antica Roma e basato sempre sulle fondamenta del quinto TES.