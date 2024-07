Skyrim, qualcuno ha deciso di abbellirlo "al femminile"

Il modder “BloomAndGloom” ha rilasciato una nuova mod per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition che mira a rivedere oltre 290 PNG di sesso femminile.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è del resto da anni preso di mira dai modder.

Quindi, mentre c'è chi ha deciso di renderlo davvero più bello da vedere, qualcuno ha invece puntato a modificarlo in altro modo.

Come riportato anche da DSO Gaming, questa mod “abbellisce” i volti dei personaggi, oltre ad alcune modifiche generiche.

La mod non apporta alcuna modifica alla razza o al colore della pelle. In altre parole, il modder è rimasto piuttosto fedele all'aspetto originale della maggior parte dei PNG.

Già nel 2020 un modder ha cercato di rendere più delicati i tratti di tutti i PNG di sesso maschile, quindi ora si è solo deciso di farlo anche per i personaggi di sesso opposto.

Ovviamente, si tratta di una scelta che potrebbe fare discutere, visto che il "nuovo" aspetto dei personaggi snatura in qualche modo lo stile originale scelto da Bethesda.

Dal punto di vista di chi scrive, forse è meglio lasciare il gioco con il suo aspetto originale, visto che in questo modo si perde tutta la genuinità di un titolo che non punta di certo sull'aspetto estetico dei suoi personaggi.

In ogni caso, se vi va, potete scaricare la mod da questo indirizzo, ovviamente in forma totalmente gratuita.

Restando in argmento, dopo centinaia di ore di lavoro il modder "Unorthodogg" sta ripristinando i contenuti tagliati da Skyrim Special Edition.

Ma non solo: parlando di revisioni grafiche, il modder "Lucaoys" ha rilasciato una mod interessante per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition incentrata sui draghi, i quali sono ora davvero magnifici da vedere.

Per concludere, OnceLost Games ha di recente lanciato una campagna Kickstarter per The Wayward Realms, ossua un gioco che sembra essere il "figlio illegittimo" proprio della serie di The Elder Scrolls di Bethesda.